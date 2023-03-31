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Лукашенко: Никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Все решения по регулированию цен приняты», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что решения жесткие, но всем известно, о принципиальной позиции руководства страны – никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей.

«Белорусы не должны расплачиваться за «пустые» доллары, как это делает сегодня весь мир», – подчеркнул президент.



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Об этом президент заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.
 
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