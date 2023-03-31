Лукашенко: Никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Все решения по регулированию цен приняты», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что решения жесткие, но всем известно, о принципиальной позиции руководства страны – никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей.