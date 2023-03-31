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Александр Лукашенко: «ПВТ надо жестоко шевельнуть»
31.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Александр Лукашенко во время «Послания белорусскому народу и Национальному собранию» заявил, что Парк высоких технологий должен работать более эффективно. Обратившись к премьер-министру Беларуси Роману Головченко, он сказал, что ПВТ «надо жестоко шевельнуть».
— Слишком они зациклились на санкциях. Им, видите ли, тяжело, — отметил Александр Лукашенко.
По его мнению, ПВТ надо создавать новые конкурентные продукты в интересах своей страны, оставляя интеллектуальные разработки здесь.
— Нужен такой товар, который будет востребован и на зарубежных рынках. А вы знаете, какие они сегодня на этих рынках притязательные, — уточнил Александр Лукашенко.
Кроме того, он обратил внимание на то, что масштабная цифровизация, о которой правительство говорит годами, пока буксует.
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Александр Лукашенко во время «Послания белорусскому народу и Национальному собранию» заявил, что Парк высоких технологий должен работать более эффективно....
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