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Лукашенко: Беларусь – это наша земля, и мы сами несем ответственность за свое будущее

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Народ Беларуси хочет жить под мирным небом и в мире с другими народами, заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию президент республики Александр Лукашенко.

«Еще раз подчеркну: Беларусь – это наша земля. Только мы сами знаем, как должна развиваться Беларусь, только мы определяем стратегию этого развития, только мы несем реальную ответственность за свое будущее», – подчеркнул президент.

Он добавил, что Беларусь не намерена ни на кого нападать, и белорусам достаточно своей земли.

«Но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца, недружественно нам настроенного, переступил нашу границу. Будем реагировать адекватно», – предупредил глава государства.

Лукашенко добавил, что если речь пойдет об уничтожении белорусской государственности, власти страны применят все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы это предотвратить.



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Об этом президент Беларуси заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.
 
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