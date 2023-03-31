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Лукашенко: Беларусь – это наша земля, и мы сами несем ответственность за свое будущее
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народ Беларуси хочет жить под мирным небом и в мире с другими народами, заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию президент республики Александр Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь не намерена ни на кого нападать, и белорусам достаточно своей земли.
Лукашенко добавил, что если речь пойдет об уничтожении белорусской государственности, власти страны применят все имеющиеся в распоряжении средства, чтобы это предотвратить.
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Об этом президент Беларуси заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.
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