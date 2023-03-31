Лукашенко призвал создать условия для переезда в Беларусь выходцев из СССР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил подумать о создании условий для переезда выходцев из СССР в Беларусь. Об этом глава государства сказал в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы, кто, как и мы, беспокоится о будущем, кто хочет воспитать своих детей на традиционных ценностях», – сказал он.

Лидер страны отметил, что на белорусской земле находят новый дом и родину тысячи иностранцев с семьями: «Одни прячутся от войны, другие ищут социальной стабильности, защищенности, кто-то бежит от пороков и гари западной цивилизации».

Также президент считает, что среди приезжих людей много высокообразованных, с нужными Беларуси компетенциями, с «золотыми руками».

«Надо подумать о создании для них определенных условий, которые бы стимулировали переезд к нам таких людей, тех, кто хочет перевести сюда и свой бизнес», – заявил Лукашенко.

Кроме того, глава белорусского правительства призвал бывших соотечественников и выходцев из СССР вернуться к корням и задуматься о безопасности их семей, обратив внимание на рост русофобии на Западе.