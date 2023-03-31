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Лукашенко: Придет время, и люди откажутся от этого доллара

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В мире появляются новые валютные союзы, и от массового использования доллара США в будущем откажутся. Об этом в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на ряд тенденций в странах Евросоюза и в США.

«Как только появилась своя валюта в Евросоюзе, евро, конкурентная валюта, американцы начали душить своих подданных фактически, у которых и так было мало суверенитета. Дальше – больше», – сказал белорусский лидер.

Сближение ЕС с Россией в плане поставок энергоресурсов и обмена технологиями очень не понравилось США. В этом они увидели угрозу для себя, далее случился брексит, с которого началось фактически разрушение Европы. А с введением ограничений в отношении Беларуси и России и последовавшим переходом на другие валюты во внешней торговле потребность в долларах стала снижаться.

«Вы видели, что во всем мире (и мы это ощутили) было одинаково: что доллар, что евро. Помните? Сейчас они нам фактически не нужны. Как Путин говорит: «А что доллар? Санкции ввели, импорта нет, ну и ладно. Не доллары, так есть юани, рупии, есть Эмираты, Саудовская Аравия, Бразилия». Кому сделали хуже американцы?» – задал риторический вопрос президент Беларуси.

«Надо очень тонко видеть то, что происходит в мире вообще и особенно на Западе. И этот процесс будет усугубляться. Появляются новые страны и новые валютные союзы», – отметил Лукашенко. «Придет время – и люди откажутся от этого доллара», – заключил он.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
 
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