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Лукашенко о сотрудничестве со странами Африки: Там надо работать системно, на равноправной основе

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки выстраивается на равноправной основе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«И именно там надо работать. Системно, напряженно. Выстраивать тонкую нить контактов на высшем уровне. Так, как мы работаем с Зимбабве, ОАЭ, Ираном, Венесуэлой, другими странами. И, замечу, на равноправной основе, в отличие от современных неоколониалистов, чьи предки столетиями грабили мир», – сказал глава государства.

Лукашенко обратился в пятницу, 31 марта, с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие прошло в широком формате во Дворце Республики. В нем приняли участие более 2,5 тысячи человек.



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Об этом президент Беларуси заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
 
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