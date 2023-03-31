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Лукашенко о сотрудничестве со странами Африки: Там надо работать системно, на равноправной основе
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество Беларуси со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки выстраивается на равноправной основе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Лукашенко обратился в пятницу, 31 марта, с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие прошло в широком формате во Дворце Республики. В нем приняли участие более 2,5 тысячи человек.
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Об этом президент Беларуси заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
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