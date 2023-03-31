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«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратился с посланием к народу и Национальному собранию. В своем обращении белорусский лидер затронул темы экономики, сельского хозяйства, социального сектора, а также отношений с Россией, Китаем и другими крупными державами. При этом особое внимание президент уделил вопросам сохранения суверенитета, независимости и обеспечения национальной безопасности Беларуси. Закончив свой доклад, Лукашенко ответил на вопросы из зала. Главные высказывания белорусского президента – в карточках MIR24.TV.

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ

«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ
«Предчувствие перемен витает в воздухе». Главное из послания Александра Лукашенко к народу и парламенту Беларуси. КАРТОЧКИ



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В своем обращении белорусский лидер затронул темы экономики, сельского хозяйства, социального сектора, а также отношений с Россией, Китаем и другими крупными...
 
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