«Никаких зайчиков и собачек»: как мама троих детей из Бреста создает одежду для детей по взрослой моде?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пудрово-розовое пальто, джинсы-бананы, тренчи и платья уэнсдэй из эко-кожи. Детская одежда по лекалу взрослых по цене ниже модных брендов из Испании. Эту нишу в Беларуси заполняет мама троих детей из Бреста. В таком магазине каждый взрослый захотел бы приодеться. Но если этот взрослый – из размерного ряда для школьников и подростков.

«Когда я смотрю показы высокой моды, и вообще показы известных брендов, я вижу только взрослую одежду. Детские варианты не рассматриваю, – рассказывает основатель бренда детской одежды Елена Ящук. – Потому что я хочу, чтобы это одежда была, как для взрослых. Детское, как взрослое. Никаких рисунков с надписью «Микки-Маус», никаких зайчиков, собачек. Я не хочу это делать целенаправленно».





Елена Ящук – мама троих детей 13, 11 и 5 лет – основала бренд детской одежды два года назад. Не потому, что хотела шить, а потому, что столкнулась с проблемой.

«У нас в городе нет вещей, которые я бы хотела покупать детям. У нас очень много фешн-маркета с китайского рынка. Ну, а такого среднего сегмента у нас нет», – рассказывает основатель бренда.

Без профильного образования, с дипломом бухгалтера два года назад Елена Ящук начала свой бизнес с трех единиц детской одежды. И для нее на первом месте стояли интересы не предпринимателя, а мамы.





«Мама знает, что надо. Дети у меня абсолютно разного возраста, с разными характерами, и, соответственно, каждый из них вносит что-то свое. Один говорит: «Я хочу вот такое!». Другой: «А я – вот это!». А дочка и вовсе заявляет: «Давай вот это! Я такое в Тик-Токе видела», – смеется Елена Ящук.

Никакой высокой моды по высокой цене – только практичные, модные и доступные по стоимости комплекты одежды. Елена погрузилась в фэшн, новые коллекции мировых брендов, стала выбирать ткани. Сейчас на небольшом производстве выпускают пять сотен изделий в месяц. В магазине собирают капсулы, чтобы каждый маленький покупатель мог сделать большую покупку от начала до конца в одном месте. На полках – все модные тренды: лимонные бомберы, брюки-палаццо, крутые фуфайки, стильные тренчи.





«Конечно, я бы хотела, чтобы мы продавали свой бренд, чтобы люди это носили с удовольствием. И чтобы мы с гордостью могли сказать, что это «зроблена у Беларусi (сделано в Беларуси)».

Основатель бренда из Бреста уверена: современные родители готовы и хотят покупать своим детям одежду по взрослой моде. Особенно после того, как европейские бренды освободили нишу для местных дизайнеров.





Автор: АЛЕКСАНДРА КУЛАКОВА