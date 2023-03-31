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«Никаких зайчиков и собачек»: как мама троих детей из Бреста создает одежду для детей по взрослой моде?
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пудрово-розовое пальто, джинсы-бананы, тренчи и платья уэнсдэй из эко-кожи. Детская одежда по лекалу взрослых по цене ниже модных брендов из Испании. Эту нишу в Беларуси заполняет мама троих детей из Бреста. В таком магазине каждый взрослый захотел бы приодеться. Но если этот взрослый – из размерного ряда для школьников и подростков.
«Когда я смотрю показы высокой моды, и вообще показы известных брендов, я вижу только взрослую одежду. Детские варианты не рассматриваю, – рассказывает основатель бренда детской одежды Елена Ящук. – Потому что я хочу, чтобы это одежда была, как для взрослых. Детское, как взрослое. Никаких рисунков с надписью «Микки-Маус», никаких зайчиков, собачек. Я не хочу это делать целенаправленно».
Елена Ящук – мама троих детей 13, 11 и 5 лет – основала бренд детской одежды два года назад. Не потому, что хотела шить, а потому, что столкнулась с проблемой.
«У нас в городе нет вещей, которые я бы хотела покупать детям. У нас очень много фешн-маркета с китайского рынка. Ну, а такого среднего сегмента у нас нет», – рассказывает основатель бренда.
Без профильного образования, с дипломом бухгалтера два года назад Елена Ящук начала свой бизнес с трех единиц детской одежды. И для нее на первом месте стояли интересы не предпринимателя, а мамы.
Никакой высокой моды по высокой цене – только практичные, модные и доступные по стоимости комплекты одежды. Елена погрузилась в фэшн, новые коллекции мировых брендов, стала выбирать ткани. Сейчас на небольшом производстве выпускают пять сотен изделий в месяц. В магазине собирают капсулы, чтобы каждый маленький покупатель мог сделать большую покупку от начала до конца в одном месте. На полках – все модные тренды: лимонные бомберы, брюки-палаццо, крутые фуфайки, стильные тренчи.
Основатель бренда из Бреста уверена: современные родители готовы и хотят покупать своим детям одежду по взрослой моде. Особенно после того, как европейские бренды освободили нишу для местных дизайнеров.
Автор: АЛЕКСАНДРА КУЛАКОВА
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«Никаких зайчиков и собачек»: как мама троих детей из Бреста создает одежду для детей по взрослой моде?
Основатель бренда из Бреста уверена: современные родители готовы и хотят покупать своим детям одежду по взрослой моде. Особенно после того, как европейские бренды...
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