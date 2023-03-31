Политический диалог: о чем говорил Лукашенко в послании белорусскому народу и Нацсобранию?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие было организовано во Дворце Республики в Минске. В нем приняли участие более 2 500 человек. Внимательно слушала главу государства и корреспондент «МИР 24» в Минске Полина Срибненко.

Послание президента длилось три часа, и еще полтора часа Александр Лукашенко отвечал на вопросы из зала. В самом начале глава государства назвал тему – условия сохранения суверенитета и независимости – и подчеркнул: в новейшей истории Беларуси вопрос еще никогда не стоял так остро. Весь зал президент настроил на серьезную работу. Сегодня за мероприятием наблюдали миллионы глаз.

Белорусский лидер рассказал, что внимательно следил за всеми пожеланиями общества и видел, что люди хотят услышать. Поэтому послание – это своего рода политический диалог, и в нем участвуют все и чиновники, и депутаты, и граждане. А тезисы, которые прозвучали – от жизни, отметил президент. Возвращаясь к теме послания. Лукашенко назвал главное условие сохранения суверенитета – это народное единство.

«Суверенитет означает, что только мы, граждане Белоруссии, имеем право говорить о своих национальных интересах и определять национальные идеи дальнейшего развития на территории собственного государства. Первое условие суверенитета, независимости – народное единство. Мы, белорусы, всегда демонстрировали его в переломные моменты истории. Именно единство давало нам силы для победы над врагами и обстоятельствами», – сказал глава государства.

Отдельный блок в своем выступлении Александр Лукашенко посвятил обновленной Конституции. За основной закон в прошлом году белорусы проголосовали на референдуме. Белорусский лидер призвал парламентариев ускориться, чтобы полностью привести законодательство в соответствие с документом. Среди нововведений: президент может избираться не больше двух сроков подряд, а высший орган народовластия теперь Всебелорусское народное собрание. Также Лукашенко рассказал и том, останется ли у власти.

«Не думайте, что я уцепившись в это кресло, как часто говорю, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об том говорю. Вы видите, какие обстоятельства. Многие бы хотели, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит надо делать наоборот. Это мой принцип», – пояснил Лукашенко.

В центре внимания белорусского лидера – экономика. Беларусь находится под давлением Запада и в таких условиях президент поручил обеспечить темп роста в промышленности на 7%. Руководителей предприятий призвал мыслить нестандартно, но не забывать, что спрос будет бескомпромиссным, и любая коррупция будет жестоко пресекаться.

«Уже три десятилетия фундаментом нашей государственной политики является социально ориентированная экономика. Эта политика успешна, а народ ее поддерживает. По всем показателям, характеризующим социальное неравенство, Беларусь относится к наиболее благополучным странам. Мы создали государство без олигархов. Мы не допустили концентрации капитала и собственности в одних руках. Все национальные богатства принадлежат народу. Поэтому именно экономика, которая обеспечивает социальную защищенность граждан, является главной мишенью Запада», – сказал белорусский лидер.

Всех специалистов президент призвал активнее заниматься импортозамещением, чтобы страна не зависела от капризов западных производителей, и в этом направлении двигаться нужно с Россией. Среди перспективных сфер президент назвал авиастроение и автокомпоненты.

Во Дворце Республики послание слушали больше двух с половиной тысяч человек. Это политики, журналисты, активисты, дипломаты, руководители предприятий со всей страны. Традиционно во время своей речи президент не только анализировал нынешнюю обстановку, но и заглянул в будущее, говорил о ближайшей стратегии развития страны. Основные тезисы станут планом действия для правительства и парламентариев.