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Политический диалог: о чем говорил Лукашенко в послании белорусскому народу и Нацсобранию?
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие было организовано во Дворце Республики в Минске. В нем приняли участие более 2 500 человек. Внимательно слушала главу государства и корреспондент «МИР 24» в Минске Полина Срибненко.
Послание президента длилось три часа, и еще полтора часа Александр Лукашенко отвечал на вопросы из зала. В самом начале глава государства назвал тему –
Белорусский лидер рассказал, что внимательно следил за всеми пожеланиями общества и видел, что люди хотят услышать. Поэтому послание – это своего рода политический диалог, и в нем участвуют все и чиновники, и депутаты, и граждане. А тезисы, которые прозвучали – от жизни, отметил президент. Возвращаясь к теме послания. Лукашенко назвал главное условие сохранения суверенитета – это народное единство.
Отдельный блок в своем выступлении Александр Лукашенко посвятил обновленной Конституции. За основной закон в прошлом году белорусы проголосовали на референдуме. Белорусский лидер призвал парламентариев ускориться, чтобы полностью привести законодательство в соответствие с документом. Среди нововведений: президент может избираться не больше двух сроков подряд, а высший орган народовластия теперь Всебелорусское народное собрание. Также Лукашенко рассказал и том, останется ли у власти.
В центре внимания белорусского лидера – экономика. Беларусь находится под давлением Запада и в таких условиях президент поручил обеспечить темп роста в промышленности на 7%. Руководителей предприятий призвал мыслить нестандартно, но не забывать, что спрос будет бескомпромиссным, и любая коррупция будет жестоко пресекаться.
Всех специалистов президент призвал активнее заниматься импортозамещением, чтобы страна не зависела от капризов западных производителей, и в этом направлении двигаться нужно с Россией. Среди перспективных сфер президент назвал авиастроение и автокомпоненты.
Во Дворце Республики послание слушали больше двух с половиной тысяч человек. Это политики, журналисты, активисты, дипломаты, руководители предприятий со всей страны. Традиционно во время своей речи президент не только анализировал нынешнюю обстановку, но и заглянул в будущее, говорил о ближайшей стратегии развития страны. Основные тезисы станут планом действия для правительства и парламентариев.
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Мероприятие было организовано во Дворце Республики в Минске. В нем приняли участие более 2 500 человек.
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