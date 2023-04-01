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Сезон сбора березового сока начался в Беларуси: что важно знать об эконапитке?

01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сезон сбора березового сока начался в Беларуси: что важно знать об эконапитке?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минск на этой неделе вернулась зима. Но непогода затронула только столицу Беларуси. В других регионах уже вовсю березовый сок собирают. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала, как погода влияет на качество весеннего напитка.

Настоящая весна для Николая Шахмутя приходит с началом сезона березовика. Сок закупает сразу на целый год. Уже к вечеру – 160 литров древесного фреша превратятся во вкусный и полезный напиток с лимоном, апельсином и сахаром. Такой природный напиток по душе всей семье.

Кому нужно, а кому не стоит пить томатный сок?

Ответы нутрициолога
«Раньше собирал сам. Ставил мешки сам, оплачивал в лесничестве сборку сока и собирал, но это очень накладно. А тут экономишь время, или в очереди постоять, или, скажем, процесс занимал раньше 3-4 дня сбора. А это, получается, за полдня, условно говоря, все вопросы решаются», – отметил покупатель Николай Шахмуть.

В первые дни продажи в лесничестве аншлаг. Но лесники уверены: сока хватит всем. В этом году его собирают с двух тысяч деревьев. Каждое тщательно отбирают. Расти береза должна в экологически чистой зоне, а ствол должен быть не меньше 20-ти сантиметров. Сколько сока даст дерево за сезон, зависит от погоды.

«Если наступит сухая погода, среднесуточная температура будет более 10-15 градусов, то проклюнутся почка и сокодвижение соответственно приостановится. Сейчас температура – где-то два градуса с плюсом, но, конечно, хотелось бы потеплее. Было бы активнее сокодвижение», – пояснил лесничий Гродненского лесхоза Владимир Казакевич.

Полезный напиток можно не только купить, но и заготовить самому. Только для этого нужно получить разрешение в лесхозе. Без него добыча сока незаконна. Можно навредить и дереву, и своему здоровью.

«Далеко не все участки, и все те березы, которые кажутся людям, что на них можно и хотелось бы собирать сок, разрешены к такому сбору. Существуют специальные участки, которые отводятся в рубку, которые будут вырублены через год, два, три, поэтому там намечаются такого рода мероприятия», – рассказал главный лесничий Гродненского лесхоза Алексей Григас.

И все же многие местные жители предпочитают доверить сбор сока профессионалам, ведь и ждать долго не придется, и стоимость символическая – 23 белорусских копейки за литр (6 российских рублей).

За незаконный сбор сока белорусам грозит штраф до 20-ти базовых величин. Это 740 белорусских рублей или почти 20 тысяч рублей российских.



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Теги: Минск
 
 
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Лесники уверены: сока хватит всем. В этом году его собирают с двух тысяч деревьев. Каждое тщательно отбирают.
 
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