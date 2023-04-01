Сезон сбора березового сока начался в Беларуси: что важно знать об эконапитке?

В первые дни продажи в лесничестве аншлаг. Но лесники уверены: сока хватит всем. В этом году его собирают с двух тысяч деревьев. Каждое тщательно отбирают. Расти береза должна в экологически чистой зоне, а ствол должен быть не меньше 20-ти сантиметров. Сколько сока даст дерево за сезон, зависит от погоды.

«Если наступит сухая погода, среднесуточная температура будет более 10-15 градусов, то проклюнутся почка и сокодвижение соответственно приостановится. Сейчас температура – где-то два градуса с плюсом, но, конечно, хотелось бы потеплее. Было бы активнее сокодвижение», – пояснил лесничий Гродненского лесхоза Владимир Казакевич.

Полезный напиток можно не только купить, но и заготовить самому. Только для этого нужно получить разрешение в лесхозе. Без него добыча сока незаконна. Можно навредить и дереву, и своему здоровью.

«Далеко не все участки, и все те березы, которые кажутся людям, что на них можно и хотелось бы собирать сок, разрешены к такому сбору. Существуют специальные участки, которые отводятся в рубку, которые будут вырублены через год, два, три, поэтому там намечаются такого рода мероприятия», – рассказал главный лесничий Гродненского лесхоза Алексей Григас.

И все же многие местные жители предпочитают доверить сбор сока профессионалам, ведь и ждать долго не придется, и стоимость символическая – 23 белорусских копейки за литр (6 российских рублей).