Как делают белорусские конфеты: сладкую экскурсию устроили журналистам в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты из России посмотрели, как делают конфеты на одной из белорусских кондитерских фабрик. Для них ко Дню единения народов двух стран организовали пресс-тур, передает «МИР 24».

Грильяж, карамель, шоколад, птичье молоко и мармелад – все это можно было не только увидеть на конвейерах, но и попробовать. Журналисты признаются: вкус сладостей с этой фабрики им хорошо знаком, ведь их можно купить во многих российских магазинах. 90 процентов конфет от всего объема экспорта с завода уходит в соседнюю страну.