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Как делают белорусские конфеты: сладкую экскурсию устроили журналистам в Минске
01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналисты из России посмотрели, как делают конфеты на одной из белорусских кондитерских фабрик. Для них ко Дню единения народов двух стран организовали пресс-тур, передает «МИР 24».
Грильяж, карамель, шоколад, птичье молоко и мармелад – все это можно было не только увидеть на конвейерах, но и попробовать. Журналисты признаются: вкус сладостей с этой фабрики им хорошо знаком, ведь их можно купить во многих российских магазинах. 90 процентов конфет от всего объема экспорта с завода уходит в соседнюю страну.
Предприятие постоянно модернизирует производство и внедряет сладкие новинки. Недавно в линейке появились протеиновые
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Пресс-тур организовали ко Дню единения народов двух стран.
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