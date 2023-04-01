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Как делают белорусские конфеты: сладкую экскурсию устроили журналистам в Минске

01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как делают белорусские конфеты: сладкую экскурсию устроили журналистам в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Журналисты из России посмотрели, как делают конфеты на одной из белорусских кондитерских фабрик. Для них ко Дню единения народов двух стран организовали пресс-тур, передает «МИР 24».

Грильяж, карамель, шоколад, птичье молоко и мармелад – все это можно было не только увидеть на конвейерах, но и попробовать. Журналисты признаются: вкус сладостей с этой фабрики им хорошо знаком, ведь их можно купить во многих российских магазинах. 90 процентов конфет от всего объема экспорта с завода уходит в соседнюю страну.

«Я всегда, когда приезжаю в Беларусь, я покупаю. И в Москве всегда ищу магазины, потому что известно, что белорусский шоколад – это качество, это просто вкусно и приятно есть, а здесь любопытно посмотреть, как это все производится, закулисье, кухню, как вкусные конфеты делаются по великолепным мировым стандартам», – рассказал журналист Максим Чижиков.

Предприятие постоянно модернизирует производство и внедряет сладкие новинки. Недавно в линейке появились протеиновые конфеты без сахара. Их уже оценили белорусы, заботящиеся о фигуре, скоро начнут поставлять и в Россию.



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Пресс-тур организовали ко Дню единения народов двух стран.
 
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