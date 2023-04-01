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Мезенцев: Союзное единство России и Беларуси делает обе страны сильнее

01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Углубление союзнических отношений Беларуси и России делает обе страны сильнее. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Наши национальные лидеры сегодня подтверждают глубину масштаба союзничества, которое делает нас сильнее. Это наша история, и Рахманинов – неотъемлемая ее часть», – сказал Мезенцев в приветственном слове участникам и зрителям концерта в честь 150-летия Сергея Рахманинова и в преддверии Дня единения народов Беларуси и России в Минске.

В мероприятии примут участие мастера симфонической музыки двух стран. От России на сцене минского Большого оперного театра выступит выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин.

День единения народов России и Беларуси ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». С этого начался процесс взаимной интеграции стран, а ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основные цели создания Союза – стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом государственный секретарь Союзного государства заявил в приветственном слове участникам и зрителям концерта в честь 150-летия Сергея Рахманинова и в...
 
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