|
Мезенцев: Союзное единство России и Беларуси делает обе страны сильнее
01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Углубление союзнических отношений Беларуси и России делает обе страны сильнее. Об этом заявил государственный секретарь
В мероприятии примут участие мастера симфонической музыки двух стран. От России на сцене минского Большого оперного театра выступит выдающийся виолончелист Сергей Ролдугин.
День единения народов России и Беларуси ежегодно отмечается 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». С этого начался процесс взаимной интеграции стран, а ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основные цели создания Союза – стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения сотрудничества в политической, экономической, социальной и других областях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом государственный секретарь Союзного государства заявил в приветственном слове участникам и зрителям концерта в честь 150-летия Сергея Рахманинова и в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)