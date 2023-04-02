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Концерт в честь юбилея Рахманинова прошел в Минске в канун Дня единения народов Беларуси и России

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Большом театре оперы и балета в Минске прошел концерт «Музыка без границ», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова и Дню единения народов Беларуси и России.

Симфонический оркестр театра под руководством приглашенного дирижера Большого театра России Алексея Богорада исполнил знаменитую 2-ю симфонию. В качестве специального гостя выступил выдающийся виолончелист, директор Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.

«Глубоко символично, что день рождения великого композитора приходится на канун грандиозного праздника – Дня единения наших народов. Ведь ничто так не сближает людей, как великая сила творчества. Сегодняшний концерт – плод творческого вдохновения российских и белорусских музыкантов», – цитирует ТАСС министра культуры Беларуси Анатолия Маркевича.

В свою очередь госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что концерт стал одним из мероприятий, которые проходят в преддверии Дня единения.



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Теги: Минск
 
 
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В качестве специального гостя выступил выдающийся виолончелист, директор Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.
 
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