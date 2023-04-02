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Концерт в честь юбилея Рахманинова прошел в Минске в канун Дня единения народов Беларуси и России
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Большом театре оперы и балета в Минске прошел концерт «Музыка без границ», приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова и Дню единения народов Беларуси и России.
Симфонический оркестр театра под руководством приглашенного дирижера Большого театра России Алексея Богорада исполнил знаменитую 2-ю симфонию. В качестве специального гостя выступил выдающийся виолончелист, директор Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.
«Глубоко символично, что день рождения великого композитора приходится на канун грандиозного праздника – Дня единения наших народов. Ведь ничто так не сближает людей, как великая сила творчества. Сегодняшний концерт – плод творческого вдохновения российских и белорусских музыкантов», – цитирует
В свою очередь госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что концерт стал одним из мероприятий, которые проходят в преддверии Дня единения.
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В качестве специального гостя выступил выдающийся виолончелист, директор Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ролдугин.
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