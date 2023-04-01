Хоккейная команда президента Беларуси уверенно обыграла сборную Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Минской области, сообщает «МИР 24».



Первый матч финальной серии любительского турнира прошел на столичной «Олимпик Арене» при полных трибунах. Борьба была напряженной. Первый период завершился без заброшенных шайб.

«Атмосфера супер! Приятно, что болельщики на трибунах. Все супер!» – поделился эмоциями защитник хоккейной команды президента Республики Беларусь Николай Стасенко.

«Все команды заряжены. Каждая команда хочет выиграть, поэтому никто никому не уступает. В целом интересный хоккей. Поддержка сумасшедшая. Такого даже в КХЛ нет, поэтому все здорово!» – отметил защитник, хоккейной сборной Минской области Александр Кручинин.

Во второй двадцатиминутке счет открыли хоккеисты сборной Минской области. Но хозяева площадки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. На счету Александра Лукашенко голевая передача. Андрей Костицын оформил дубль. Итоговый счет 6:1 в пользу ледовой дружины президента.

Второй поединок финальной серии до двух побед пройдет восьмого апреля.