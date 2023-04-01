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Хоккейная команда президента Беларуси уверенно обыграла сборную Минской области
01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Атмосфера супер! Приятно, что болельщики на трибунах. Все супер!» – поделился эмоциями защитник хоккейной команды президента Республики Беларусь Николай Стасенко.
Во второй двадцатиминутке счет открыли хоккеисты сборной Минской области. Но хозяева площадки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. На счету Александра Лукашенко голевая передача. Андрей Костицын оформил дубль. Итоговый счет 6:1 в пользу ледовой дружины президента.
Второй поединок финальной серии до двух побед пройдет восьмого апреля.
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На счету Александра Лукашенко голевая передача. Андрей Костицын оформил дубль.
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