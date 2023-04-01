ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Хоккейная команда президента Беларуси уверенно обыграла сборную Минской области

01.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда президента Беларуси уверенно обыграла сборную Минской области
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Минской области, сообщает «МИР 24».

Первый матч финальной серии любительского турнира прошел на столичной «Олимпик Арене» при полных трибунах. Борьба была напряженной. Первый период завершился без заброшенных шайб.

«Атмосфера супер! Приятно, что болельщики на трибунах. Все супер!» – поделился эмоциями защитник хоккейной команды президента Республики Беларусь Николай Стасенко.

«Все команды заряжены. Каждая команда хочет выиграть, поэтому никто никому не уступает. В целом интересный хоккей. Поддержка сумасшедшая. Такого даже в КХЛ нет, поэтому все здорово!» – отметил защитник, хоккейной сборной Минской области Александр Кручинин.

Во второй двадцатиминутке счет открыли хоккеисты сборной Минской области. Но хозяева площадки смогли не только отыграться, но и выйти вперед. На счету Александра Лукашенко голевая передача. Андрей Костицын оформил дубль. Итоговый счет 6:1 в пользу ледовой дружины президента.

Второй поединок финальной серии до двух побед пройдет восьмого апреля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На счету Александра Лукашенко голевая передача. Андрей Костицын оформил дубль.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как делают белорусские конфеты: сладкую экскурсию устроили журналистам в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2023
Mir24.TV Belarus
01.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика