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Зарплаты топ-менеджеров, стимулы для отдела продаж и сильная история из сферы красоты: новости бизнеса за 27 марта — 2 апреля 2023 года

02.04.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Зарплаты топ-менеджеров, стимулы для отдела продаж и сильная история из сферы красоты: новости бизнеса за 27 марта — 2 апреля 2023 года

«Шевеление» ПВТ, работа с параллельным импортом и выгорание собственников. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Александр Лукашенко во время «Послания белорусскому народу и Национальному собранию» заявил, что Парк высоких технологий должен работать более эффективно. Обратившись к премьер-министру Беларуси Роману Головченко, он сказал, что ПВТ «надо жестоко шевельнуть».

Зарплата руководителя — это и мотивация, и плата за высокие компетенции. Нередко топ-менеджмент в компаниях получает высокий доход, но как понять, где «потолок», чтобы не платить лишнего? Владельцам бизнеса полезно знать, сколько управленцам и ключевым специалистам платят на рынке. Поэтому «Про бизнес» узнал тенденции.

За последний год в отношении Беларуси и России западные страны ввели множество санкций, а с рынков обеих стран ушло немало брендов. Однако потребность в товарах, которые раньше импортировались, не исчезла. Чтобы не допустить дефицит, правительства стран разрешили параллельный импорт (в Беларуси это произошло в начале 2023 года). О нюансах работы с импортом в таких условиях «Про бизнес» рассказал генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство» Александр Костров.

Полезное для бизнеса

Консультант по управлению Александр Высоцкий рассказал, как поднять боевой дух отдела продаж.

Собрали несколько полезных Al-проектов для бизнеса.

«Лучше меня никто не сделает», «Ни на кого нельзя положиться», «Работаю 3 года без выходных и отпусков, не могу оставить бизнес — все же рухнет!». Знакомая история? Что делать, если собственник бизнеса в шаге от выгорания, но продолжает совершать те же действия, которые и привели его в эту ситуацию, рассказал «Про бизнес» бизнес-коуч Андрей Парфилов.

Истории бизнеса

В салон S beauty Kate сложно попасть без предварительного звонка на окрашивание или стрижку: сейчас у мастеров расписаны практически весь апрель и начало мая. Владелица Екатерина Сынтычина не только управляет процессом и обучает новичков, но и сама продолжает делать окрашивания. В сферу красоты она пришла в 2006 году, S beauty Kate — уже второй ее салон. Мы узнали, как развивался бизнес и как он работает сейчас — в условиях максимальной конкуренции.

Необычное для бизнеса

За прошедшие 2 месяца VOKA выпустил несколько культовых фильмов и оригинальный мультсериал в белорусском дубляже. Несмотря на трудоемкий и длительный процесс работы над такими продуктами, видеосервис планирует и дальше развивать проект CINEVOKA и вкладываться в контент на белорусском языке. Поговорили с начальником отдела развития и продвижения медиа-бизнеса Маргаритой Захаревич о том, как белорусский дубляж помогает решать бизнес-задачи видеосервиса.

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«Шевеление» ПВТ, работа с параллельным импортом и выгорание собственников. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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