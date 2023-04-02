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Виолончелист Ролдугин провел мастер-класс в Минске накануне Дня единения народов Беларуси и России
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин накануне Дня единения народов Беларуси и России провел мастер-класс для студентов-выпускников Белорусской государственной академии музыки в Минске, передает
Ролдугин затронул и тему мастерства музыкантов, по его словам, всегда нужно стремиться быть впереди.
«Об уровне надо говорить как о чем-то эфемерном, нет этого предела. Вы должны диктовать эту высшую планку», – полагает музыкант.
В субботу вечером в Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Ролдугин выступит в качестве специального гостя вечера.
Ранее народный артист России, пианист Денис
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В субботу вечером в Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова.
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