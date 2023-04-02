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Виолончелист Ролдугин провел мастер-класс в Минске накануне Дня единения народов Беларуси и России

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин накануне Дня единения народов Беларуси и России провел мастер-класс для студентов-выпускников Белорусской государственной академии музыки в Минске, передает ТАСС.

«По договоренности с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, который считает очень важным единение россиян и белорусов, мы уже запланировали несколько концертов лучших российских музыкантов здесь [в Минске]», – отметил Ролдугин.

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Он добавил, что подобные мастер-классы нужны и полезны, так как являются «иным взглядом на проблемы, что важно как для учащихся, так и для педагогов».

Ролдугин затронул и тему мастерства музыкантов, по его словам, всегда нужно стремиться быть впереди.

«Об уровне надо говорить как о чем-то эфемерном, нет этого предела. Вы должны диктовать эту высшую планку», – полагает музыкант.

В субботу вечером в Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Ролдугин выступит в качестве специального гостя вечера.

Ранее народный артист России, пианист Денис Мацуев сообщил, что заболел ковидом. Из-за этого музыкант был вынужден перенести концерты к 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова.



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Теги: Минск
 
 
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В субботу вечером в Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова.
 
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