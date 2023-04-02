Виолончелист Ролдугин провел мастер-класс в Минске накануне Дня единения народов Беларуси и России

Ролдугин затронул и тему мастерства музыкантов, по его словам, всегда нужно стремиться быть впереди.

«Об уровне надо говорить как о чем-то эфемерном, нет этого предела. Вы должны диктовать эту высшую планку», – полагает музыкант.

В субботу вечером в Большом театре оперы и балета Беларуси пройдет концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Ролдугин выступит в качестве специального гостя вечера.