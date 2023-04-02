Виолончелист Ролдугин выступил на концерте в Минске в преддверии Дня единения народов Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сергей Карпухин/ТАСС

Минске в преддверии Дня единения народов Беларуси и России" height="447" width="670">

Концерт «Музыка без границ» прошел на сцене Большого театра в Минске . Его посвятили сразу двум праздникам: Дню единения России и Беларуси и 150-летию со дня рождения великого композитора Сергея Рахманинова.

Творчество Рахманинова положило начало становлению русской и белорусской музыки XX века. Сегодня на сцене театра музыкальный симбиоз двух культур. Белорусским оркестром Большого театра руководил российский дирижер Алексей Богорад. Вместе с ними сольную партию на виолончели исполнил народный артист России Сергей Ролдугин.

«На этой великой сцене Большого театра выступало большое количество российских музыкантов. И в программе, и в афише – соединение русской и белорусской музыки. Это действительно эмоционально и празднично. Таков замысел и таков сюжет», – сказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

«Надо общаться больше, чтобы делиться опытом – и российским, и белорусским, поэтому что это очень полезная вещь и она обязательно будет иметь продолжение», – отметил Сергей Ролдугин.

В Минске пройдет еще несколько концертов лучших российских музыкантов.