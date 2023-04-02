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Путин: Наращивание союзнических связей в полной мере отвечает интересам России и Беларуси
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю
«Примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях. Энергично совершенствуются и механизмы Союзного государства», – говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета», – отметил президент.
Путин выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса
«От души желаю вам здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания», – отмечено в сообщении.
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Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран.
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