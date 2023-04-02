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Лукашенко: Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов России и Беларуси.

«Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки. Но самое главное наше достижение – это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», – отметил белорусский лидер.

Россия и Беларусь 2 апреля празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А ровно через год был подписан договор о Союзе Беларуси и России. К настоящему моменту Москва и Минск заключили уже более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил в поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов России и Беларуси.
 
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