Лукашенко: Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов России и Беларуси.

«Беларусь и Россия совместно осваивают космос, строят атомные станции, реализуют проекты в области микроэлектроники и самолетостроения, ведут уникальные высокотехнологичные разработки. Но самое главное наше достижение – это обеспечение равенства прав граждан, социальных гарантий, выплаты пенсий, возможностей трудоустройства и поступления в вузы», – отметил белорусский лидер.