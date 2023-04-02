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Лукашенко: Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Время доказало прочность и неразрывность белорусско-российской дружбы, основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и поддержки, исторической общности и приверженности одним и тем же духовно-нравственным ценностям. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов России и Беларуси.
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Об этом президент Беларуси заявил в поздравительной телеграмме в честь Дня единения народов России и Беларуси.
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