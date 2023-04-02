Союзное государство России и Беларуси в цифрах и фактах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Рекордный товарооборот

В Беларуси сегодня работает свыше двух тысяч организаций с участием российского капитала. В этом году товарооборот между странами должен увеличиться на 6,5%. В 2022-ом году товарооборот вырос на 12%. По оценкам Москвы, это почти 43,5 миллиарда долларов. При этом впервые белорусский экспорт превышает российский. Минск же, подводя экономические итоги, учел не только поставленные странами товары, но и услуги. А это уже 50 миллиардов долларов – рекордные значения за всю историю.

Экспорт из России в Беларусь

Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары: минеральное топливо, нефть и продукты перегонки. Также Беларусь закупает у российских поставщиков черные металлы, медь, алюминий и изделия из него, жемчуг, драгоценные камни и многое другое.

Экспорт из Беларуси в Россию