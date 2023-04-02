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Союзное государство России и Беларуси в цифрах и фактах

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзное государство России и Беларуси в цифрах и фактах
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Рекордный товарооборот

В Беларуси сегодня работает свыше двух тысяч организаций с участием российского капитала. В этом году товарооборот между странами должен увеличиться на 6,5%. В 2022-ом году товарооборот вырос на 12%. По оценкам Москвы, это почти 43,5 миллиарда долларов. При этом впервые белорусский экспорт превышает российский. Минск же, подводя экономические итоги, учел не только поставленные странами товары, но и услуги. А это уже 50 миллиардов долларов – рекордные значения за всю историю.

Экспорт из России в Беларусь

Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары: минеральное топливо, нефть и продукты перегонки. Также Беларусь закупает у российских поставщиков черные металлы, медь, алюминий и изделия из него, жемчуг, драгоценные камни и многое другое.

Экспорт из Беларуси в Россию

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
Первые строчки в рейтинге белорусского экспорта в Россию – это продовольственные товары. Мясо, рыба, молочная продукция и яйца. Но продуктами товарооборот не ограничивается. Среди других статей экспорта – наземный транспорт, мебель, одежда, древесина и изделия из нее. Кроме того, высока доля Беларуси в оказании IT-услуг российским компаниям.

Союзные программы

В рамках Союзного государства России и Беларуси реализуются 28 программ. По ним страны гармонизируют почти все сферы макроэкономической политики, налоговое и таможенное законодательство, объединят контроль за перемещением товаров и транспорта. У предпринимателей появится больше возможностей для ведения бизнеса и запуска новых проектов. А у простых граждан повысится уровень благосостояния.

Отношения президентов

Высокий уровень доверия и сотрудничества между странами подчеркивают отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко. За прошлый год главы России и Беларуси провели 10 личных встреч. Часто у президентов происходит диалог по телефону.



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Теги: Минск
 
 
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Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и...
 
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