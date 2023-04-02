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Союзное государство России и Беларуси в цифрах и фактах
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
Рекордный товарооборот
В Беларуси сегодня работает свыше двух тысяч организаций с участием российского капитала. В этом году товарооборот между странами должен увеличиться на 6,5%. В 2022-ом году товарооборот вырос на 12%. По оценкам Москвы, это почти 43,5 миллиарда долларов. При этом впервые белорусский экспорт превышает российский. Минск же, подводя экономические итоги, учел не только поставленные странами товары, но и услуги. А это уже 50 миллиардов долларов – рекордные значения за всю историю.
Экспорт из России в Беларусь
Основа российского экспорта в Беларусь – это сырьевые товары: минеральное топливо, нефть и продукты перегонки. Также Беларусь закупает у российских поставщиков черные металлы, медь, алюминий и изделия из него, жемчуг, драгоценные камни и многое другое.
Экспорт из Беларуси в Россию
Союзные программы
Отношения президентов
Высокий уровень доверия и сотрудничества между странами подчеркивают отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко. За прошлый год главы России и Беларуси провели 10 личных встреч. Часто у президентов происходит диалог по телефону.
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Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и...
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