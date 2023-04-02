|
Россия и Беларусь празднуют День единения народов
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ирина – поклонница белорусских продуктов. Мимо этого магазина пройти не может. От Беларуси до Екатеринбурга тысячи километров, а свежие продукты рядом. Логистика отлажена. Спрос огромный. Только за этот год в городе продали 30 тонн колбасы и 10 тонн сыра. Люди идут за качеством. В Беларуси жива советская система ГОСТов.
А это Брянск и завод «Брянсксельмаш» – один из лидеров по продаже сельхозтехники. Вот новый комбайн прямо с конвейера отправляется на тестовый стенд. Ему тут устраивают испытания.
В 2005 «Брянсксельмаш» создавали как совместное российско-белорусское производство. Сейчас тесная кооперация сохраняется.
Руководитель IT-проектов научно-производственного объединения «Союзнефтегазсервис» Сергей Косенков идет в святая святых своего офиса. В маленькой комнате стоят «сверхумные» машины.
Сразу и не разобраться, чем занимается НПО. На экране цифры и графики, понятные только профессионалам. На самом деле вычислительные машины обрабатывают огромный массив данных и придумывают, как правильно нужно работать на месторождениях в России и Беларуси.
А еще у нас общая космическая программа. На орбиту скоро отправится первый белорусский космонавт. Или космонавтка. Кандидаты уже крутятся в центрифуге. И успешно. Президент Александр Лукашенко зря хвалить не будет.
Сейчас реализуются 28 союзных программ. Торговля стала фактически общей платформой. Ведь вместе выгодно.
Россия и Беларусь близки, как никогда. Президенты двух стран – друзья. Их частые встречи подчеркивают вектор на дальнейшее сближение государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгие годы страны связывают многочисленные проекты в политике, экономике, инвестициях, промышленности, науке и культуре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)