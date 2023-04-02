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Россия и Беларусь празднуют День единения народов

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь празднуют День единения народов
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия и Беларусь празднуют День единения народов. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А ровно через год был подписан договор о Союзе Беларуси и России. К настоящему моменту Москва и Минск заключили уже более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Связывают страны многочисленные проекты в политике, экономике, инвестициях, промышленности, науке и культуре. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Ирина – поклонница белорусских продуктов. Мимо этого магазина пройти не может. От Беларуси до Екатеринбурга тысячи километров, а свежие продукты рядом. Логистика отлажена. Спрос огромный. Только за этот год в городе продали 30 тонн колбасы и 10 тонн сыра. Люди идут за качеством. В Беларуси жива советская система ГОСТов.

«Многие наши фабрики в России не придерживаются ГОСТов, они производят по новым составам. В Беларуси со времен еще Советского Союза колбаса, если она категории А, то она категории А. Если высший сорт, то это высший сорт использования мяса», – сказала территориальный управляющий по г. Екатеринбургу сети магазинов белорусских продуктов Ирина Шпилько.

А это Брянск и завод «Брянсксельмаш» – один из лидеров по продаже сельхозтехники. Вот новый комбайн прямо с конвейера отправляется на тестовый стенд. Ему тут устраивают испытания.

В 2005 «Брянсксельмаш» создавали как совместное российско-белорусское производство. Сейчас тесная кооперация сохраняется.

«Здесь выигрыш получают две стороны. Первая сторона – это российская, в плане использования компонентной базы, так и создания производственных мощностей. А вторая сторона – это белорусская, в плане всей интеграции совместной, это продажа на российский рынок», – сказал и.о. генерального директора АО «Брянсксельмаш» Андрей Шилин.

Руководитель IT-проектов научно-производственного объединения «Союзнефтегазсервис» Сергей Косенков идет в святая святых своего офиса. В маленькой комнате стоят «сверхумные» машины.

Сразу и не разобраться, чем занимается НПО. На экране цифры и графики, понятные только профессионалам. На самом деле вычислительные машины обрабатывают огромный массив данных и придумывают, как правильно нужно работать на месторождениях в России и Беларуси.

«Мы анализируем данные, которые получаются в ходе строительства на нефтяных, газовых, газово-конденсатных месторождениях России и Республики Беларусь, выдаем аналитику, готовим для заказчика принятие решений по тем или иным вопросам в ходе разработки месторождений. Это может быть и строительство скважин, и добыча, и интенсификация, и многие другие этапы», – отметил руководитель IT-проектов НПО Союзнефтегазсервис» Сергей Косенков.

А еще у нас общая космическая программа. На орбиту скоро отправится первый белорусский космонавт. Или космонавтка. Кандидаты уже крутятся в центрифуге. И успешно. Президент Александр Лукашенко зря хвалить не будет.

Сейчас реализуются 28 союзных программ. Торговля стала фактически общей платформой. Ведь вместе выгодно.

«Беларусь продает в Россию товары с высокой добавленной стоимостью. Это продукция машиностроения, электроники, для агропромышленного сектора. И в данном случае речь идет о высокотехнологичных местах в Республике Беларусь.
И для России это тоже перспективно, потому что в Беларуси сохранилась еще инфраструктура советская научная, промышленная, для нас это важно как ресурс реализации политики импортозамещения», – отметил исполнительный директор Российско-Белорусского экспертного клуба, исполнительный директор Вячеслав Сутырин.

Россия и Беларусь близки, как никогда. Президенты двух стран – друзья. Их частые встречи подчеркивают вектор на дальнейшее сближение государств.



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Теги: Минск
 
 
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