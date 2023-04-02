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Союзное государство в расцвете интеграции: плоды российско-белорусской дружбы
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
2 апреля – важная дата для народов России и Беларуси. В этот день в 1996 году Москва и Минск подписали договор о образовании сообщества двух стран. А ровно через год Борис Ельцин и Александр Лукашенко поднимали бокалы за только что созданный Союз России и Беларуси. Через два с половиной года Союз станет Союзным государством, но дату 2 апреля не забудут. Она станет общим праздником –
Праздник как по нотам. Народный артист России Сергей Ролдугин в Минске в честь Дня единения – с концертом. Так интеграция звучит на сцене, а так в жизни – с каждым разом она все громче. А на испытательной площадке завода в городе Жодино, что под Минском, знаменитые самосвалы все больше и мощнее.
«Наверное, самая ожидаемая новинка этого года в сегменте 220 тонн – карьерный самосвал с двигателем российского производства, производитель находится в городе Коломна. Самосвал сейчас проходит испытания у нас на заводе в экспериментальном цехе», – рассказал заместитель генерального директора компании «БЕЛАЗ» Алексей Грачев.
Двигатели для карьерных самосвалов тут собирали еще при Союзе. Но развал страны – и цепочка поставок порвалась. О возможностях вспомнили недавно и наладили производство за считаные месяцы. Но это не значит, что конструкторы достали старые чертежи. Двигатель изобрели с нуля.
«Самое главное, что он на 100% сделан из отечественных комплектующих. Это говорит о том, что он ремонтопригоден, легок в обслуживании и имеет большой ресурс», – сказал генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров.
А еще эти двигатели подойдут к уже собранным самосвалам. По сути, подмосковные конструкторы создали универсальный дизель. Но не только это двигает страны друг к другу.
«Мы даже в зарплате одинаковые. Зарплату на Белорусской атомной станции держат точно такую же, как на российских. Тут есть такая экономическая хитрость, чтобы не было перетоков специалистов», – сказал советник генерального директора «Росатома» Николай Мартьянов.
Россияне и белорусы уже давно могут работать на равных правах в двух странах. Открываются и совместные предприятия. На одном из таких в городе Ворсма собрали «МиНиНа» – трамвай специально для Нижнего Новгорода. «МиНиН» – это сокращение от названий городов: Минска и Нижнего.
Еще одно перспективное направление – судостроение. Шутки про Белорусское море тут ни при чем. Там есть речное пароходство. Восемь портов в трех областях, и здесь нужны современные суда.
Теперь ей захотелось летать выше. Марина –
Наверняка под победное «Поехали» открывались и эти производства в Башкортостане. Предприятие по выпуску бытовой химии уже вышло на белорусский рынок со своим товаром. Это стиральные порошки, сода и знакомая каждой хозяйке «Белизна». Там же в Башкортостане в кооперации с белорусами собирают сельхозтехнику.
«Двигатели минской сборки. Это его сердце, сила. Вся гидросистема, трансмиссия, гидравлика – все, что основное у комбайна, – это наше, отечественное», – отметил слесарь-гидравлик Роберт Нагадзиев.
А тем временем в Гомеле собирают комбайны с ярославскими двигателями и барнаульскими колесами. Покупают даже в Африке. С конвейера выходят по 12 машин в день.
«Вы видите машину, в Барнаул уйдет сегодня. В Татарстан, в Самару. В принципе, продукция наша присутствует более чем в 40 регионах России», – сказал директор центра сервиса и продаж компании «Гомсельмаш» Дмитрий Афанасьев.
«Благодаря поставкам российского сырья мы смогли нарастить объемы, поскольку нашего сырья нам сегодня не хватает. Российские производители нам в этом помогают. С Российской Федерацией мы работаем в российских рублях», – сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Вероника Романович.
А ведь еще сколько отраслей, которые составляют фундамент экономический отношений Союзного государства.
«Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений», – перечислил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.
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«Белрос» – это классика советского кинематографа. Это общественно-политические программы, золотая коллекция «Беларусьфильма», – сказала заместитель главного редактора телеканала «Белрос» Юлия Столбова.
«Вопреки намерениям отдельных западных политиков нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Беларуси», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
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Россия и Беларусь празднуют День единения народов. 2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
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