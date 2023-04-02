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Союзное государство в расцвете интеграции: плоды российско-белорусской дружбы

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзное государство в расцвете интеграции: плоды российско-белорусской дружбы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

2 апреля – важная дата для народов России и Беларуси. В этот день в 1996 году Москва и Минск подписали договор о образовании сообщества двух стран. А ровно через год Борис Ельцин и Александр Лукашенко поднимали бокалы за только что созданный Союз России и Беларуси. Через два с половиной года Союз станет Союзным государством, но дату 2 апреля не забудут. Она станет общим праздником – Днем единения двух народов. Что связывает страны – в материале политического обозревателя «МИР 24» Максима Красоткина.

Праздник как по нотам. Народный артист России Сергей Ролдугин в Минске в честь Дня единения – с концертом. Так интеграция звучит на сцене, а так в жизни – с каждым разом она все громче. А на испытательной площадке завода в городе Жодино, что под Минском, знаменитые самосвалы все больше и мощнее.

«Наверное, самая ожидаемая новинка этого года в сегменте 220 тонн – карьерный самосвал с двигателем российского производства, производитель находится в городе Коломна. Самосвал сейчас проходит испытания у нас на заводе в экспериментальном цехе», – рассказал заместитель генерального директора компании «БЕЛАЗ» Алексей Грачев.

220 тонн – это вес восьми железнодорожных вагонов. Попробуй такой увезти. Но здесь, в Коломне, знают, как создать сердце для гиганта на колесах. Вот он, пример российско-белорусской дружбы. Двигатели для самых больших автомобилей в мире теперь собирают в Подмосковье. За яркий цвет их прозвали канарейками. И скоро вот этот дизель запоет на одном из БелАЗов. Пока он на начальном этапе сборки, чего не скажешь об отношениях двух стран.

Двигатели для карьерных самосвалов тут собирали еще при Союзе. Но развал страны – и цепочка поставок порвалась. О возможностях вспомнили недавно и наладили производство за считаные месяцы. Но это не значит, что конструкторы достали старые чертежи. Двигатель изобрели с нуля.

«Самое главное, что он на 100% сделан из отечественных комплектующих. Это говорит о том, что он ремонтопригоден, легок в обслуживании и имеет большой ресурс», – сказал генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров.

А еще эти двигатели подойдут к уже собранным самосвалам. По сути, подмосковные конструкторы создали универсальный дизель. Но не только это двигает страны друг к другу.

Декабрь 2021-го. 10 часов 11 минут среды. Когда в России и Беларуси отмечали День энергетика, атомщики двух стран начали загрузку топлива во второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной «Росатомом». Сейчас реактор готовят к выходу на полную мощность. Но Белорусская атомная будет работать не только на нужды республики. Москва и Минск к 2027-му году планируют создать общий рынок электроэнергии, то есть продавать излишки друг другу и соседям.

«Мы даже в зарплате одинаковые. Зарплату на Белорусской атомной станции держат точно такую же, как на российских. Тут есть такая экономическая хитрость, чтобы не было перетоков специалистов», – сказал советник генерального директора «Росатома» Николай Мартьянов.

Россияне и белорусы уже давно могут работать на равных правах в двух странах. Открываются и совместные предприятия. На одном из таких в городе Ворсма собрали «МиНиНа» – трамвай специально для Нижнего Новгорода. «МиНиН» – это сокращение от названий городов: Минска и Нижнего.

«Будем действительно развивать наше совместное предприятие в Ворсме. Там могут быть и троллейбусы, и электробусы. И не только для нашего региона. Рынок будет только расширяться, особенно по электробусам», – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Еще одно перспективное направление – судостроение. Шутки про Белорусское море тут ни при чем. Там есть речное пароходство. Восемь портов в трех областях, и здесь нужны современные суда.

В начале марта между Нижним Новгородом и Минском открыли прямое авиасообщение. Чтобы уже не только бизнес, но и люди укрепляли связи. Кстати, пассажиры авиакомпании Belavia наверняка знают или хотя бы раз встречались с бортпроводником Мариной Василевской.

Теперь ей захотелось летать выше. Марина – одна из шести кандидаток на полет в космос. В истории современной Беларуси впервые будет свой космонавт. Белорусский космонавт полетит на космическую станцию уже в этом году. Но, как заверил президент Беларуси Александр Лукашенко, если по здоровью пройдут все, то тоже могут ждать своего старта. Впрочем, флаг республики уже не раз бывал на орбите. Брал его с собой уроженец города Червень Минской области, Герой России Олег Новицкий.

Наверняка под победное «Поехали» открывались и эти производства в Башкортостане. Предприятие по выпуску бытовой химии уже вышло на белорусский рынок со своим товаром. Это стиральные порошки, сода и знакомая каждой хозяйке «Белизна». Там же в Башкортостане в кооперации с белорусами собирают сельхозтехнику.

«Двигатели минской сборки. Это его сердце, сила. Вся гидросистема, трансмиссия, гидравлика – все, что основное у комбайна, – это наше, отечественное», – отметил слесарь-гидравлик Роберт Нагадзиев.

А тем временем в Гомеле собирают комбайны с ярославскими двигателями и барнаульскими колесами. Покупают даже в Африке. С конвейера выходят по 12 машин в день.

«Вы видите машину, в Барнаул уйдет сегодня. В Татарстан, в Самару. В принципе, продукция наша присутствует более чем в 40 регионах России», – сказал директор центра сервиса и продаж компании «Гомсельмаш» Дмитрий Афанасьев.

Отдельно в торговле России и Беларуси выделяются, конечно, продукты питания. У многих россиян на столах белорусское сало или сочная полендвица. Этот завод в Гродно ежедневно превращает в деликатесы три с половиной тонны мяса.

«Благодаря поставкам российского сырья мы смогли нарастить объемы, поскольку нашего сырья нам сегодня не хватает. Российские производители нам в этом помогают. С Российской Федерацией мы работаем в российских рублях», – сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности мясокомбината Вероника Романович.

А ведь еще сколько отраслей, которые составляют фундамент экономический отношений Союзного государства.

«Фармацевтика, космос, высокие технологии, агросектор, гуманитарные науки – десятки направлений», – перечислил государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

У Союзного государства есть и свой телеканал – «Белрос». О самом важном от Бреста до Чукотки. Рассказывают наши коллеги и об общем прошлом.

«Белрос» – это классика советского кинематографа. Это общественно-политические программы, золотая коллекция «Беларусьфильма», – сказала заместитель главного редактора телеканала «Белрос» Юлия Столбова.

Интеграция – это улица с двусторонним движением. Сейчас движение особенно интенсивное. Несмотря на санкции, товарооборот между Россией и Беларусью превысил 43 миллиарда долларов. В американской валюте цифры указывают уже лишь для наглядности.

«Вопреки намерениям отдельных западных политиков нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Беларуси», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Вместе мы сильнее, способны сообща справиться с самыми сложными вызовами», – заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Россия и Беларусь празднуют День единения народов. 2 апреля 1996 года президенты двух государств подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».
 
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