Союзное государство в расцвете интеграции: плоды российско-белорусской дружбы

Двигатели для карьерных самосвалов тут собирали еще при Союзе. Но развал страны – и цепочка поставок порвалась. О возможностях вспомнили недавно и наладили производство за считаные месяцы. Но это не значит, что конструкторы достали старые чертежи. Двигатель изобрели с нуля.

«Самое главное, что он на 100% сделан из отечественных комплектующих. Это говорит о том, что он ремонтопригоден, легок в обслуживании и имеет большой ресурс», – сказал генеральный директор Коломенского завода Игорь Щедров.

А еще эти двигатели подойдут к уже собранным самосвалам. По сути, подмосковные конструкторы создали универсальный дизель. Но не только это двигает страны друг к другу.



Декабрь 2021-го. 10 часов 11 минут среды. Когда в России и Беларуси отмечали День энергетика, атомщики двух стран начали загрузку топлива во второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной «Росатомом». Сейчас реактор готовят к выходу на полную мощность. Но Белорусская атомная будет работать не только на нужды республики. Москва и Минск к 2027-му году планируют создать общий рынок электроэнергии, то есть продавать излишки друг другу и соседям.

«Мы даже в зарплате одинаковые. Зарплату на Белорусской атомной станции держат точно такую же, как на российских. Тут есть такая экономическая хитрость, чтобы не было перетоков специалистов», – сказал советник генерального директора «Росатома» Николай Мартьянов.

Россияне и белорусы уже давно могут работать на равных правах в двух странах. Открываются и совместные предприятия. На одном из таких в городе Ворсма собрали «МиНиНа» – трамвай специально для Нижнего Новгорода. «МиНиН» – это сокращение от названий городов: Минска и Нижнего.



«Будем действительно развивать наше совместное предприятие в Ворсме. Там могут быть и троллейбусы, и электробусы. И не только для нашего региона. Рынок будет только расширяться, особенно по электробусам», – заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Еще одно перспективное направление – судостроение. Шутки про Белорусское море тут ни при чем. Там есть речное пароходство. Восемь портов в трех областях, и здесь нужны современные суда.



В начале марта между Нижним Новгородом и Минском открыли прямое авиасообщение. Чтобы уже не только бизнес, но и люди укрепляли связи. Кстати, пассажиры авиакомпании Belavia наверняка знают или хотя бы раз встречались с бортпроводником Мариной Василевской.

Теперь ей захотелось летать выше. Марина – одна из шести кандидаток на полет в космос . В истории современной Беларуси впервые будет свой космонавт. Белорусский космонавт полетит на космическую станцию уже в этом году. Но, как заверил президент Беларуси Александр Лукашенко, если по здоровью пройдут все, то тоже могут ждать своего старта. Впрочем, флаг республики уже не раз бывал на орбите. Брал его с собой уроженец города Червень Минской области, Герой России Олег Новицкий.

Наверняка под победное «Поехали» открывались и эти производства в Башкортостане. Предприятие по выпуску бытовой химии уже вышло на белорусский рынок со своим товаром. Это стиральные порошки, сода и знакомая каждой хозяйке «Белизна». Там же в Башкортостане в кооперации с белорусами собирают сельхозтехнику.

«Двигатели минской сборки. Это его сердце, сила. Вся гидросистема, трансмиссия, гидравлика – все, что основное у комбайна, – это наше, отечественное», – отметил слесарь-гидравлик Роберт Нагадзиев.

А тем временем в Гомеле собирают комбайны с ярославскими двигателями и барнаульскими колесами. Покупают даже в Африке. С конвейера выходят по 12 машин в день.

«Вы видите машину, в Барнаул уйдет сегодня. В Татарстан, в Самару. В принципе, продукция наша присутствует более чем в 40 регионах России», – сказал директор центра сервиса и продаж компании «Гомсельмаш» Дмитрий Афанасьев.