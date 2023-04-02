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«Пора окончательно избавиться от чужих болтов и гаек»: Лукашенко об Украине, импортозамещении и президентстве
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
О перемирии на Украине
«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все! Мертво, замерли! И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было для усиления своих позиций, опять же обманом – это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта»
О Союзном государстве
«Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? «Рухнем, простите, жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа и кости». Кто похудел? На меня посмотрите, увидите. А что вы аплодируете, что я не худею? Я займусь этим».
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«Пора окончательно избавиться от чужих болтов и гаек»: Лукашенко об Украине, импортозамещении и президентстве
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту. Говорил четыре с половиной часа – о самом главном.
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