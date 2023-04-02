«Пора окончательно избавиться от чужих болтов и гаек»: Лукашенко об Украине, импортозамещении и президентстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с ежегодным посланием к народу и парламенту . Говорил четыре с половиной часа – о самом главном.

О перемирии на Украине

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все! Мертво, замерли! И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях, как это было для усиления своих позиций, опять же обманом – это было, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта»



О ядерном оружии



«Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова. Уверен, эти меры надолго отрезвят всех заокеанских ястребов и их сателлитов. Я отдал неделю назад распоряжение военным немедленно, немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками «Тополя». Надо будет – мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там, за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы»

О Союзном государстве



«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт, в том числе продукт Союзного государства. Вдумайтесь: только рынок автокомпонентов для транспортного машиностроения, импортированных на территорию Беларуси и России в 2021 году, составил 19 млрд долларов. А это наши компетенции, у нас есть соответствующий завод, мы можем это расширять. Почему медленно это делаем?»



«Мой век заканчивается»



«Многие говорят о том, что Лукашенко эту Конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делал. Поверьте, мой век заканчивается, и никакие Конституции я под себя делать не буду. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности. Мои дети президентами не будут!»



О регулировании цен

«Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решению по ценообразованию? «Рухнем, простите, жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа и кости». Кто похудел? На меня посмотрите, увидите. А что вы аплодируете, что я не худею? Я займусь этим».