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Путин: Союзное государство России и Беларуси - локомотив интеграционных процессов на евразийском пространстве

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Глава государства заявил, что Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля

«К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», – сказано в сообщении.

Российский лидер отметил важность того, что в текущих «непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене».

Путин выразил уверенность в том, что страны вместе преодолеют все трудности и преграды и продолжат работу по наращиванию союзнических связей.



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Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси.
 
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