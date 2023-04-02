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Путин: Союзное государство России и Беларуси - локомотив интеграционных процессов на евразийском пространстве
02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю
«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси – праздником, который символизирует нерушимые узы братской дружбы, культурные, духовные и нравственные ценности, объединяющие россиян и белорусов. Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве», – говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля
«К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», – сказано в сообщении.
Российский лидер отметил важность того, что в текущих «непростых условиях мы обеспечиваем надежную безопасность и укрепление оборонного потенциала Союзного государства, эффективно координируем действия на международной арене».
Путин выразил уверенность в том, что страны вместе преодолеют все трудности и преграды и продолжат работу по наращиванию союзнических связей.
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Путин: Союзное государство России и Беларуси - локомотив интеграционных процессов на евразийском пространстве
Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Беларуси.
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