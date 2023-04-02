День единения народов Беларуси и России: как реализуются совместные проекты в Союзном государстве?

В Союзном государстве сегодня отмечают День единения народов Беларуси и России. Страны активно разрабатывают совместные программы. Это проекты в области медицины, биотехнологий, машиностроения, микроэлектроники, космоса. Как предприятия поддерживают идеи интеграции и импортозамещения, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
У белорусских самосвалов – российское сердце. Двигатели для БелАЗов в стране-соседке разрабатывали несколько лет. Теперь машины не зависят от импорта. А предприятие нарастило экспорт. В прошлом году – рекорд поставок в Россию.
«Поставка техники произвелась в количестве 866 единиц на сумму более 800 миллионов долларов. Угледобывающие компании – это регион Кузбасса, алмазодобывающие компании – это Архангельская область, Якутия. Также компании, добывающие железную руду. Это компании в районе Курской магнитной аномалии», – рассказал заместитель директора маркетинг-центра Станислав Бондаренко.
А в российских полях работают белорусские комбайны. Сейчас партию техники готовят к отправке в Барнаул, Казань и Самару. Машины отечественные, но с некоторыми деталями помогает Россия.
«Уже осуществляются серийные поставки с Барнаульским заводом колесных дисков. Два типоразмера дисков на нашу технику они полностью заместили. Ярославский моторный завод является нашим поставщиком двигателей внутреннего сгорания», – отметил директор департамента обеспечения производства Игорь Панкратов.
В Союзном государстве сотрудничают и врачи. Ортопеды, к примеру, разрабатывают две новые программы. Совместно с Самарой Минск будет создавать эндопротезы для людей с заболеваниями суставов. А с Санкт-Петербургом – детские спинальные системы.
«Разработана система фиксации повреждений позвоночника у детей. Особенность детского позвоночника, что он растет. И это конструкция, которая позволяет стабилизировать фрагменты. Сейчас эти изделия доступны на рынке металлофиксаторов, и успешно реализуются, как на рынке Российской Федерации, так и в Республике Беларусь, и в странах бывшего Советского Союза», – поделился замдиректора по научной работе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Виктор Аносов.
Акцент на интеграции России и Беларуси делает и Александр Лукашенко. Накануне в послании народу и правительству президент отдельным блоком остановился на экономических программах Союзного государства.
«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт! В том числе продукт Союзного государства. С российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов в машиностроении, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены. Будем производить широкую линейку продукции от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Беларуси есть что предложить и в авиастроении. Страна уже поставляет более 400 деталей для российских самолетов.