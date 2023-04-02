День единения народов Беларуси и России: как реализуются совместные проекты в Союзном государстве?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Союзном государстве сегодня отмечают День единения народов Беларуси и России. Страны активно разрабатывают совместные программы. Это проекты в области медицины, биотехнологий, машиностроения, микроэлектроники, космоса. Как предприятия поддерживают идеи интеграции и импортозамещения, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

У белорусских самосвалов – российское сердце. Двигатели для БелАЗов в стране-соседке разрабатывали несколько лет. Теперь машины не зависят от импорта. А предприятие нарастило экспорт. В прошлом году – рекорд поставок в Россию.

«Поставка техники произвелась в количестве 866 единиц на сумму более 800 миллионов долларов. Угледобывающие компании – это регион Кузбасса, алмазодобывающие компании – это Архангельская область, Якутия. Также компании, добывающие железную руду. Это компании в районе Курской магнитной аномалии», – рассказал заместитель директора маркетинг-центра Станислав Бондаренко.

А в российских полях работают белорусские комбайны. Сейчас партию техники готовят к отправке в Барнаул, Казань и Самару. Машины отечественные, но с некоторыми деталями помогает Россия.

«Уже осуществляются серийные поставки с Барнаульским заводом колесных дисков. Два типоразмера дисков на нашу технику они полностью заместили. Ярославский моторный завод является нашим поставщиком двигателей внутреннего сгорания», – отметил директор департамента обеспечения производства Игорь Панкратов.