ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День единения народов Беларуси и России: как реализуются совместные проекты в Союзном государстве?

02.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День единения народов Беларуси и России: как реализуются совместные проекты в Союзном государстве?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Союзном государстве сегодня отмечают День единения народов Беларуси и России. Страны активно разрабатывают совместные программы. Это проекты в области медицины, биотехнологий, машиностроения, микроэлектроники, космоса. Как предприятия поддерживают идеи интеграции и импортозамещения, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

У белорусских самосвалов – российское сердце. Двигатели для БелАЗов в стране-соседке разрабатывали несколько лет. Теперь машины не зависят от импорта. А предприятие нарастило экспорт. В прошлом году – рекорд поставок в Россию.

«Поставка техники произвелась в количестве 866 единиц на сумму более 800 миллионов долларов. Угледобывающие компании – это регион Кузбасса, алмазодобывающие компании – это Архангельская область, Якутия. Также компании, добывающие железную руду. Это компании в районе Курской магнитной аномалии», – рассказал заместитель директора маркетинг-центра Станислав Бондаренко.

А в российских полях работают белорусские комбайны. Сейчас партию техники готовят к отправке в Барнаул, Казань и Самару. Машины отечественные, но с некоторыми деталями помогает Россия.

«Уже осуществляются серийные поставки с Барнаульским заводом колесных дисков. Два типоразмера дисков на нашу технику они полностью заместили. Ярославский моторный завод является нашим поставщиком двигателей внутреннего сгорания», – отметил директор департамента обеспечения производства Игорь Панкратов.

В Союзном государстве сотрудничают и врачи. Ортопеды, к примеру, разрабатывают две новые программы. Совместно с Самарой Минск будет создавать эндопротезы для людей с заболеваниями суставов. А с Санкт-Петербургом – детские спинальные системы.

«Разработана система фиксации повреждений позвоночника у детей. Особенность детского позвоночника, что он растет. И это конструкция, которая позволяет стабилизировать фрагменты. Сейчас эти изделия доступны на рынке металлофиксаторов, и успешно реализуются, как на рынке Российской Федерации, так и в Республике Беларусь, и в странах бывшего Советского Союза», – поделился замдиректора по научной работе Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Виктор Аносов.

Акцент на интеграции России и Беларуси делает и Александр Лукашенко. Накануне в послании народу и правительству президент отдельным блоком остановился на экономических программах Союзного государства.

«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт! В том числе продукт Союзного государства. С российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов в машиностроении, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены. Будем производить широкую линейку продукции от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Беларуси есть что предложить и в авиастроении. Страна уже поставляет более 400 деталей для российских самолетов.

С момента создания Союзного государства реализовано 82 программы общей суммой более 60 миллиардов российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это проекты в области медицины, биотехнологий, машиностроения, микроэлектроники, космоса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Союзное государство России и Беларуси в цифрах и фактах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2023
Mir24.TV Belarus
02.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика