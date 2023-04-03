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День единения народов России и Беларуси отметили в Петербурге праздничным концертом
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Начали с деловой повестки. Обсудили культурное сотрудничество и подписали договор о школьном обмене.
Концерт с участием творческих коллективов из России и Беларуси прошел в парке «Патриот» в Кронштадте. Также для гостей провели мастер-классы по рисованию. На одном из них дети и взрослые расписывали красками деревянные дощечки.
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Также для гостей провели мастер-классы по рисованию.
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