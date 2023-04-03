День единения народов России и Беларуси отметили в Петербурге праздничным концертом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День единения народов России и Беларуси отметили в Петербурге. В город прибыла делегация из Бреста, передает «МИР 24».

Начали с деловой повестки. Обсудили культурное сотрудничество и подписали договор о школьном обмене.

«Нас соединяет общая история, конечно же, это очень важно. Помимо этого, человеческие взаимоотношения нас тоже объединяют. Семейные ценности. И мы с удовольствием приезжаем уже не первый раз с выступлениями в Санкт-Петербург, а так же в Ленинградской области выступаем с белорусскими песнями. Народ России с удовольствием всегда слушает, очень радушно принимает», – сказал руководитель белорусской делегации Светлана Вежновец.

Концерт с участием творческих коллективов из России и Беларуси прошел в парке «Патриот» в Кронштадте. Также для гостей провели мастер-классы по рисованию. На одном из них дети и взрослые расписывали красками деревянные дощечки.