Как снижение ставки рефинансирования в Беларуси скажется на жителях и бизнесе?

Ставка рефинансирования опустилась до 10,5% годовых. Этот показатель реагирует на уровень инфляции и курс национальной валюты. Указывает он и на устойчивость экономики. Эксперты отмечают ее стабилизацию после западных санкций. Снижение ставки рефинансирования будет и толчком к развитию для бизнеса.

«Это стимулирует деловую активность. Это стимулирует брать кредиты, проводить модернизацию. Белорусская экономика смогла перестоится, она оживает, поэтому нужны дополнительные вливания, нужны дополнительные деньги, и, если ставка понижается, будем ожидать роста экономики», – рассказала заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.

Ощутят изменения и обычные белорусы. Кредиты в стране подешевели, а депозиты стали менее доходными. Напомним, что ставку рефинансирования меняют уже третий раз за этот год. Последний раз она падала 1 марта, также на полпроцента.