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Останкинскую башню украсили флагами России и Беларуси в честь Дня единения народов
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», – сказано в поздравлении.
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В этот день ровно 27 лет назад президенты двух государств подписали договор «Об образовании сообщества России и Беларуси».
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