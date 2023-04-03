Останкинскую башню украсили флагами России и Беларуси в честь Дня единения народов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День единения народов отмечают сегодня Россия и Беларусь . По случаю праздника телебашни в российских городах этой ночью окрасили в цвета государственных флагов двух стран, передает «МИР 24».



Поздравительная открытка высветилась и на самой главной телевышке России – Останкинской башне в Москве. В этот день ровно 27 лет назад президенты двух государств подписали договор «Об образовании сообщества России и Беларуси». Это событие стало началом взаимной интеграции стран. Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний. Телеграмму президента опубликовали на сайте Кремля.

«Благодаря нашим общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. К настоящему времени удалось в полной мере обеспечить равенство прав граждан России и Беларуси в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы. Планомерно реализуются согласованные программы экономического и научно-технического развития, расширяется межпарламентское взаимодействие и кооперация по линии регионов и городов», – сказано в поздравлении.