Вакцина против рака: белорусские ученые совершили прорыв в лечении онкологии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси активно применяют клеточную иммунотерапию в качестве эффективного метода борьбы с раком. Это включает в себя два направления. Первое, создание дендритно-клеточных вакцин, которые стимулируют иммунитет уничтожать опухолевые образования. Второе, введение в организм клеток-киллеров. Как это работает, ведущему телеканала «МИР 24» Руслану Туркову рассказал кандидат медицинских наук, директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.

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