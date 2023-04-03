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Вакцина против рака: белорусские ученые совершили прорыв в лечении онкологии

03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вакцина против рака: белорусские ученые совершили прорыв в лечении онкологии
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси активно применяют клеточную иммунотерапию в качестве эффективного метода борьбы с раком. Это включает в себя два направления. Первое, создание дендритно-клеточных вакцин, которые стимулируют иммунитет уничтожать опухолевые образования. Второе, введение в организм клеток-киллеров. Как это работает, ведущему телеканала «МИР 24» Руслану Туркову рассказал кандидат медицинских наук, директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.

Смотрите в этом выпуске программы «[Не]Фантастика»:

  • Правда ли, что мировые фармкорпорации скрывают настоящее лекарство от рака?
  • Как дендритные клетки «обучают» иммунную систему бороться с опухолями?
  • Как проводились испытания дендритно-клеточных вакцин и каковы их результаты?
  • И когда появится универсальная прививка от рака?


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В Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси занимаются созданием дендритно-клеточных вакцин, которые стимулируют иммунитет уничтожать опухолевые...
 
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