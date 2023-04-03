Креатив и эффективность в бизнесе: главные инсайты конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

Источник материала: ProBusiness





1-2 июня в Минске состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» , которая пройдет в рамках деловой программы Международного Фестиваля маркетинга и рекламы Белый Квадрат .

Основным инсайтом конференции станет «Креатив и эффективность бизнеса», или как с помощью современных креативных технологий добиваться значимых результатов в маркетинге и в бизнесе в целом.

В программе запланировано более 50 мастер-классов от экспертов известных брендов, локальных и международных компаний, а также ярчайших представителей индустрии коммуникаций Беларуси и других стран. Событие объединит 350 + собственников бизнеса, TOP-менеджеров, креативных и арт-директоров, директоров по маркетингу и развитию.

Спикерами конференции выступят признанные международные эксперты, которые привнесут прогрессивный мировой опыт и поделятся с участниками самыми свежими креативными идеями, как бизнесу работать эффективно.