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Креатив и эффективность в бизнесе: главные инсайты конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»
03.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
1-2 июня в Минске состоится конференция
Основным инсайтом конференции станет «Креатив и эффективность бизнеса», или как с помощью современных креативных технологий добиваться значимых результатов в маркетинге и в бизнесе в целом.
В программе запланировано более 50 мастер-классов от экспертов известных брендов, локальных и международных компаний, а также ярчайших представителей индустрии коммуникаций Беларуси и других стран. Событие объединит 350 + собственников бизнеса, TOP-менеджеров, креативных и арт-директоров, директоров по маркетингу и развитию.
Спикерами конференции выступят признанные международные эксперты, которые привнесут прогрессивный мировой опыт и поделятся с участниками самыми свежими креативными идеями, как бизнесу работать эффективно.
Стать участником конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» можно на официальном
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Креатив и эффективность в бизнесе: главные инсайты конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»
«ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА»
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