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Креатив и эффективность в бизнесе: главные инсайты конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

03.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Креатив и эффективность в бизнесе: главные инсайты конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

1-2 июня в Минске состоится конференция «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА», которая пройдет в рамках деловой программы Международного Фестиваля маркетинга и рекламы Белый Квадрат.

Основным инсайтом конференции станет «Креатив и эффективность бизнеса», или как с помощью современных креативных технологий добиваться значимых результатов в маркетинге и в бизнесе в целом.

В программе запланировано более 50 мастер-классов от экспертов известных брендов, локальных и международных компаний, а также ярчайших представителей индустрии коммуникаций Беларуси и других стран. Событие объединит 350 + собственников бизнеса, TOP-менеджеров, креативных и арт-директоров, директоров по маркетингу и развитию.

Спикерами конференции выступят признанные международные эксперты, которые привнесут прогрессивный мировой опыт и поделятся с участниками самыми свежими креативными идеями, как бизнесу работать эффективно.

Стать участником конференции «ДНИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И БРЕНДИНГА» можно на официальном сайте. До 7 апреля действует льготная стоимость.

 
Теги: Минск
 
 
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