Артисты исполнили знаменитые песни в Москве в честь Дня единения народов России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздничным концертом отметили день единения в Москве. На сцену вышли российские и белорусские артисты. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

К этому вечеру «Хор Турецкого» подготовил особую программу. Обладатели уникальных голосов овладели беларуской мовой. А музыкальный символ Беларуси – ансамбль «Сябры» – исполнил всем знакомые песни.

«Чувствовал ли я себя иностранцем в России? Никогда. Даже, когда только появились границы. Были другие деньги, и мы не понимали, как дальше жить будем», – сказал народный артист Республики Беларусь Анатолий Ярмоленко.

В зрительном зале – депутаты, сенаторы, послы. Бывшие и действующие чиновники Союзного государства. Григорий Рапота на посту Госсекретаря провел 10 лет. И даже, сменив работу, внимательно следит за двусторонними отношениями.

«Такие вопросы как налоговая реформа, единая промышленность, политика. Это основные в моем представлении темы для строительства Союзного государства. В научно-техническом тоже динамика положительная», – сказал сенатор Совета Федерации России Григорий Рапота.

В кулуарах идет обсуждение последних новостей интеграции. Особое внимание – к успехам в налоговой и таможенной сфере.

«Если говорить о достигнутых результатах, то это общий Налоговый кодекс, наднациональное законодательство, создание комитета. В конце января запустили систему мониторинга и правительства стран. Признают, что это главное достижение», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

Этот праздник – очередное напоминание о единстве двух стран. С каждым годом подтверждений тому все больше. Объем российско-белорусской торговли уже приближается к 50 миллиардам долларов.