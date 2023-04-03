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Артисты исполнили знаменитые песни в Москве в честь Дня единения народов России и Беларуси
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздничным концертом отметили день единения в Москве. На сцену вышли российские и белорусские артисты. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.
К этому вечеру «Хор Турецкого» подготовил особую программу. Обладатели уникальных голосов овладели беларуской мовой. А музыкальный символ Беларуси – ансамбль «Сябры» – исполнил всем знакомые песни.
В зрительном зале – депутаты, сенаторы, послы. Бывшие и действующие чиновники Союзного государства. Григорий Рапота на посту Госсекретаря провел 10 лет. И даже, сменив работу, внимательно следит за двусторонними отношениями.
В кулуарах идет обсуждение последних новостей интеграции. Особое внимание – к успехам в налоговой и таможенной сфере.
Этот праздник – очередное напоминание о единстве двух стран. С каждым годом подтверждений тому все больше. Объем российско-белорусской торговли уже приближается к 50 миллиардам долларов.
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Праздник стал очередным напоминанием о единстве двух стран.
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