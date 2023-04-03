Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на полпроцента – до 10,5%. О ключевых ставках в других странах Содружества и Грузии, сообщает «МИР 24».



Cамая высокая ставка – в Казахстане (16,75%). На втором месте – Молдова (14%). В Кыргызстане – 13%, в Грузии – 12,5%, в Таджикистане – 11%.