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Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на полпроцента – до 10,5%. О ключевых ставках в других странах Содружества и Грузии, сообщает «МИР 24».
Чуть меньше ставка в Армении – 10,75%. В Азербайджане – 8,5%. В России ключевая ставка сохраняется с прошлого года
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Cамая высокая ставка – в Казахстане (16,75%), на втором месте – Молдова (14%).
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