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Ключевые ставки в странах СНГ и Грузии

03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нацбанк Беларуси снизил ставку рефинансирования на полпроцента – до 10,5%. О ключевых ставках в других странах Содружества и Грузии, сообщает «МИР 24».

Cамая высокая ставка – в Казахстане (16,75%). На втором месте – Молдова (14%). В Кыргызстане – 13%, в Грузии – 12,5%, в Таджикистане – 11%.

Чуть меньше ставка в Армении – 10,75%. В Азербайджане – 8,5%. В России ключевая ставка сохраняется с прошлого года на уровне 7,5%.



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Cамая высокая ставка – в Казахстане (16,75%), на втором месте – Молдова (14%).
 
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