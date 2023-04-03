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Лукашенко: Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов

03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларовМинск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов" height="447" width="670">
Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в один миллиард долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает «МИР 24».

«Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Особенно важно наш потенциал использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию», – отметил Лукашенко.

Основа сотрудничества с Калужской областью – строительная сфера. Белорусские специалисты возводят в регионе объекты инфраструктуры. Товарооборот превышает 600 миллионов долларов. Александр Лукашенко призывает партнеров расширять список позиций для импорта. Беларусь может обеспечить потребность Калужской области в пассажирском и коммунальном транспорте, в мясомолочной продукции. Перспективы президент видит и в промышленной кооперации, в обмене наукоемкими технологиями.

Владислав Шапша вместе с делегацией прибыл в Беларусь на первом возобновленном прямом авиарейсе Калуга – Минск.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
 
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