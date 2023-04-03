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Лукашенко: Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов
03.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов" height="447" width="670">
Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в один миллиард долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает «МИР 24».
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
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