Лукашенко: Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в миллиард долларов" height="447" width="670">

Минск и Калуга должны преодолеть торговую планку в один миллиард долларов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, передает «МИР 24».

«Минск и Калуга должны извлекать максимальную выгоду от сотрудничества. Как свидетельствует опыт, наши экономики взаимодополняемы. Предприятия Беларуси и России естественным образом встраиваются в совместные производственные цепочки. Особенно важно наш потенциал использовать после того, как из России ушли многие западные компании. Надо посмотреть, как мы могли бы встроиться в эти структуры и производить востребованную продукцию», – отметил Лукашенко.