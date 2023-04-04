Победителей игр «Дети Азии» поздравили в Беларуси

С цветами, подарками и поздравлениями. В Белорусском национальном олимпийском комитете сегодня чествовали победителей международных игр «Дети Азии», передает корреспондент Ангелина Казарцева.
Уезжали начинающими спортсменами – вернулись чемпионами. Сегодня участники игр «Дети Азии» снова собрались вместе. У многих из них на шее заветные медали. Слова поздравления они получают от уважаемых коллег. На память – букет цветов, статуэтка и денежный приз.
Конькобежка Полина Сивец этот год точно не забудет. Впервые получила золото на международных играх. Признается, что дистанция в три тысячи метров всегда была ее коронной. На ней она не только заработала медаль, но и установила рекорд катка.
«Все же говорят, что в конькобежном спорте сейчас мало хороших результатов, мы разрушим эти стереотипы и докажем, что это не так. Я полностью никогда не бываю довольна, я знаю, что это не мой максимум, я стремлюсь, конечно, к лучшему. Знаю, какие у меня ошибки и пытаюсь их исправлять», – рассказала чемпионка международных игр «Дети Азии» по конькобежному спорту Полина Сивец.
Сборные России и Казахстана стали серьезными конкурентами для белорусов. Но, пожалуй, главным испытанием стала психологическая подготовка: новая площадка, опытные соперники и первый выход на большую арену. И юные спортсмены смогли удивить.
«Для ребят это очень хороший опыт, потому что это, грубо говоря, прокрутка Олимпийских Игр. «Конкуренты из Российской Федерации – очень сильные ребята. Они показывают очень достойный результат. Мы можем с ними конкурировать, но у них намного больше детей занимается, поэтому пока нам сложновато», – рассказал старший тренер юниорской сборной Беларуси по конькобежному спорту Руслан Тоболич.
По словам тренеров, дебют на азиатской арене удался. Состязания выявили слабые и сильные стороны спортсменов. Этот опыт позволит лучше подготовиться к следующим соревнованиям.
На этих Играх белорусская сборная пополнила свою копилку на 11 медалей: одна золотая, пять серебряных и пять бронзовых. Взяли награды также в лыжных гонках, фигурном катании и прыжках на лыжах с трамплина.