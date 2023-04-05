Белорусский космонавт на МКС проверит действие самозалечивающегося материала

По словам Кошлакова, в настоящее время Центр Келдыша совместно с РКК «Энергия» прорабатывают следующий этап эксперимента. «Хотим надувной отсек продемонстрировать», – уточнил он.

Три года назад Центр Келдыша разработал наноматериал для космических кораблей, который может восстановиться в случае повреждений.