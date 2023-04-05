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Белорусский космонавт на МКС проверит действие самозалечивающегося материала
05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский космонавт во время нахождения на борту МКС проверит действие самозалечивающегося материала Роскосмоса в условиях невесомости, сообщил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.
«Мы готовимся вместе с белорусами, чтобы материал проверить в космическом пространстве», – цитирует его
По словам Кошлакова, в настоящее время Центр Келдыша совместно с РКК «Энергия» прорабатывают следующий этап эксперимента. «Хотим надувной отсек продемонстрировать», – уточнил он.
Три года назад Центр Келдыша разработал наноматериал для космических кораблей, который может восстановиться в случае повреждений.
В конце 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что белорусский космонавт отправится на МКС в 2023 году. Договоренность об этом была достигнута с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
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Об этом сообщил генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков.
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