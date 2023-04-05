От абразивных инструментов до космических технологий: чем удивили технические выставки в Минске

«Завод энергонасыщен. Нам очень необходимо много сжатого воздуха. Сейчас используем немецкие компрессоры, но ввезти их невозможно. Нам нужен очередной компрессор на расширение, и сейчас смотрим из того, что есть на нашем рынке», – поясняет директор предприятия по производству металлоконструкций Геннадий Сей.

Сжатый воздух – это энергия. А она нужна многим предприятиям. Например, компрессоры белорусской компании-участницы обеспечивают работу всех станков на выставке.

Гомельское предприятие – в топе спроса. Компания презентует пятиосевые обрабатывающие центры. Это один из самых востребованных видов технологического оборудования. Продукцией интересуются в машиностроении, на газонаполнительных и электростанциях.

«Станок создан на элементной базе дружественных стран. Что-то применяется белорусское, что-то – российское, что-то – Китайской народной республики. Учтены требования клиентов, которые излагались в разных технических заданиях», – рассказывает директор предприятия по производству станков Анатолий Савенок.

Волжский абразивный завод в России сотрудничает с белорусскими машиностроительными предприятиями почти 40 лет. Раньше поставлял абразивные инструменты для простых операций, сейчас – для высокоточных.

«Наша продукция экономически более выгодная. Мы производим ее из отечественных компонентов, поэтому являемся независимыми от иностранных поставщиков. Осуществляем технологическую поддержку нашего инструмента как в процессе внедрения, так и в процессе эксплуатации», – отмечает начальник управления маркетинга и продаж абразивного инструмента Волжского абразивного завода Сергей Герман.

На выставке приоритет – собственному производству. Задача по импортозамещению дала толчок для развития. Только с Россией налажено 16 проектов. Они помогут обеспечить обе страны компонентной базой для производства комбайнов, тракторов и дорожно-строительной техники.

«Уже в самое ближайшее время будет обеспечена независимость наших предприятий, которые занимаются производством конечных изделий. Вместе с нашими партнерами в России мы заместим весь критический импорт и перестанем испытывать зависимость от недружественных стран», – подчеркивает заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов.

Белорусские производители активно сотрудничают с учеными. А уже затем современные разработки внедряют на предприятиях.