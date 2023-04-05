|
От абразивных инструментов до космических технологий: чем удивили технические выставки в Минске
05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
Сразу несколько международных выставок открылись на единой площадке в Минске. 150 производителей разных стран представили свои лучшие разработки в машиностроении, аэрокосмической промышленности и энергетике. Их уникальную продукцию увидела корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Обновка для бизнеса: у Геннадия Сея – компания по производству металлоконструкций. Завод большой, оборудования много. Часть импортная. Поэтому сейчас директор в поиске отечественных аналогов.
«Завод энергонасыщен. Нам очень необходимо много сжатого воздуха. Сейчас используем немецкие компрессоры, но ввезти их невозможно. Нам нужен очередной компрессор на расширение, и сейчас смотрим из того, что есть на нашем рынке», – поясняет директор предприятия по производству металлоконструкций Геннадий Сей.
Сжатый воздух – это энергия. А она нужна многим предприятиям. Например, компрессоры белорусской компании-участницы обеспечивают работу всех станков на выставке.
Гомельское предприятие – в топе спроса. Компания презентует пятиосевые обрабатывающие центры. Это один из самых востребованных видов технологического оборудования. Продукцией интересуются в машиностроении, на газонаполнительных и электростанциях.
Волжский абразивный завод в России сотрудничает с белорусскими машиностроительными предприятиями почти 40 лет. Раньше поставлял абразивные инструменты для простых операций, сейчас – для высокоточных.
На выставке приоритет – собственному производству. Задача по импортозамещению дала толчок для развития. Только с Россией налажено 16 проектов. Они помогут обеспечить обе страны компонентной базой для производства комбайнов, тракторов и дорожно-строительной техники.
Белорусские производители активно сотрудничают с учеными. А уже затем современные разработки внедряют на предприятиях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальную продукцию представили 150 производителей из разных стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)