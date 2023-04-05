2 апреля в StandUp v Cube весь день стоял запах лимонов - так ярко и неожиданно встречали гостей Malimon Invest Day

Источник материала: ProBusiness





Около 20 технологичных стартапов и бизнес-проектов получили шанс заявить о себе. У каждого участника было всего 5 минут, чтобы заинтересовать инвесторов вложить свои деньги в инновационную идею. Питчинг-сессии дополнили лекции успешных белорусских бизнесменов, нетворкинг-игры и розыгрыши подарков. Изюминкой мероприятия стала презентация нового для Беларуси инвестиционного инструмента. Подробности — в нашем репортаже.

Нетворкинг начался сразу у стойки регистрации. Участники знакомились с необычной площадкой, подбадривали друг друга, CEO проектов прогоняли про себя выступление — для кого-то это был первый питч перед инвесторами. Звучать со сцены интересно и убедительно участникам Malimon Invest Day помог мастер-класс от основателя школы ораторского искусства «Говорите» Дмитрия Смирнова.

После яркого перфоманса от шоу барабанщиков «Перцы» перед участниками выступил совладелец, креативный директор агентства AIDA Pioneer Branding & Creative Дмитрий Аполенис. Предприниматель рассказал, насколько важен брендинг для стартапов.

— Тем, кто сегодня стартует новое направление в бизнесе или презентует инновационную идею, хочу напомнить, что первое впечатление можно произвести только один раз. Чтобы добиться «вау-эффекта», вам нужны: востребованный продукт, прорывная бизнес-идея, громкое имя, впечатляющая упаковка и цепляющая коммуникация.





В первую питч-сессию вошли 5 проектов:

Baby Tracker — приложение, которое отслеживает сон младенцев и дает рекомендации молодым родителям, как выстроить режим дня для ребенка; Tasker — софт, который помогает справиться с хаосом в постановке как личных, так и бизнес-задач; BY Guide — мобильный путеводитель по экологическим маршрутам Беларуси. Neural Vision — AI/ML решения для рынка гибкой упаковки. TeleSEO — лента рекомендаций в Telegram.

Каверзные вопросы от инвесторов не заставили себя ждать: «Как это работает? В чем инновационность вашей разработки? Как будете отвоевывать рынок у конкурентов? Какие вложения требуются и на что планируете потратить эти деньги?». Предприниматели стойко держались и отвечали местами хлестко: «От суммы вложений в $50 000 готовы разговаривать, но желательно получить $10 млн».





Зрители Malimon Invest Day тоже активно задавали вопросы. Например, опытный предприниматель Евгений, у которого около 11 собственных проектов, пришел на мероприятие как раз для того, чтобы «разгромить» участников питч-сессий.

— У некоторых проектов, которые сегодня презентовали, я замечал подводные камни и нестыковки, как с технической, так и с логической точки зрения. И сразу задавал вопросы. Потому что объективная критика — один из главных способов выявления и решения проблем в бизнесе.

После интенсивной сессии основатель и генеральный директор консалтинговой группы «Личный Капитал» Владимир Савенок рассказал о том, как сохранить и приумножить заработанные средства с помощью современных инструментов инвестирования рассказал. Одна из самых запоминающихся рекомендаций для начинающих инвесторов от эксперта — отключить РБК и Бизнес ФМ, чтобы не поддаваться панике и не совершать необдуманные решения.

— Лучше смотрите сериалы. Купил, продал, купил — типичное эмоциональное поведение инвестора на любом рынке. И это большая ошибка. Люди идут на поводу у эмоций, потому что ими движет желание быстро заработать капитал, буквально за год-два.

Когда после 7 лет инвестирования я получил минус на счету, я тоже хотел все бросить. В такие моменты важно помнить, что ваш капитал будет расти в долгосрочной перспективе, но только, если вы превратите инвестирование в привычку. Для этого нужно научиться сначала откладывать часть дохода, чтобы сформировать резервный фонд, а потом регулярно инвестировать в различные активы.





5 проектов второй питч-сессии:

Govar — приложение для практики разговорного английского языка; NeuroCanc — софт, который с помощью нейросети может проанализировать родинку пользователя и распознать меланому; Vip Nexus — VIP-хостинг для увеличения выручки онлайн-казино; EduCo — платформа, которая с помощью искусственного интеллекта генерирует уникальные онлайн-курсы под запрос клиента; Sequoia — приложение для мужского полового здоровья.





Инвесторы отметили высокий процент точности постановки диагноза приложения NeuroCanc — 99,4%. И предложили объединиться с проектом в схожей области.

Во время кофе-брейка участникам предоставили возможность наработать как можно больше полезных контактов для собственных проектов — пообщаться в формате Speed Dating. Екатерина развивает закрытый киноклуб и пришла на Malimon Invest Day именно для того, чтобы рассказать о своей инициативе.

— Я не успела к началу нетворкинг-игры, но шанс поучаствовать решила не упускать. В итоге за 10 минут нашла одного желающего вступить в наш киноклуб и познакомилась с представителями проекта Barband. Ребята через пару недель выпускают MVP приложения, которое закроет мою боль — поможет собрать в одном месте всех участников мероприятия и пригласить новых друзей. Спасибо большое организаторам Malimon Invest Day, за то, что собрали активных белорусов в одном месте. Рада видеть, что еще не все уехали и продолжают развивать интересные проекты.

После активного нетворкинга старший юрист практики корпоративного права, слияний и поглощений в международной юридической фирме Sorainen Юлия Сущенко поделилась практическими рекомендациями, как легально оформить отношения с командой стартапа и какие другие правовые нормы стоит учесть, чтобы точно получить финансирование от инвесторов.

К слову, юридическое бюро «А-Квадратум» прямо во время Malimon Invest Day провели несколько экспресс-консультаций по теме регистрации ИП, юрлица и инвестированию в Беларуси для участников мероприятия.





Основатель экосистемы поддержки бизнеса «Малимон» Глеб Герасимович презентовал уникальную возможность для всех белорусов, которые хотят инвестировать в стартапы — платформу онлайн-заимствования.

— У меня на данный момент нет такого капитала, который бы позволял вложить $10 000 только в один проект. Однако я готов распределить эту сумму в 100 стартапов, а наша платформа позволяет инвестировать по $100 в различные стартапы в пуле из 100 и более инвесторов. И таким образом я могу увеличить шанс найти единорога — проект, который "взлетит" и в итоге будет оценен свыше $1 млрд. Другими словами, большинство стартапов закроется, и только считанные принесут прибыль.

Хочу еще раз проговорить, что инвестиции в стартапы сопряжены с высоким риском. Потому что по последним подсчетам Startup Genome Report около 92% бизнес-проектов умирают. Однако такой вариант можно рассмотреть для диверсификации активов, но не более 5% от общего свободного капитала.

По словам Глеба Герасимовича, все юридические вопросы краудинвестиций платформа закроет - сбор информации о стартапе и размещение ее в удобном виде, онлайн заключение договора, сопровождение сделки и т.д. Первые проекты появятся на сайте в ближайшее время. В том числе это могут быть стартапы, которые участвовали в Malimon Invest Day.

Пятерка проектов третьей питч-сессии:

Befront — учебный симулятор для улучшения практических навыков UI/UX дизайна; StandUp v Cube — комедийный лейбл; Horis — производство и онлайн-продажа ювелирных изделий; Горбач Мебель — изготовление мебели под заказ; Barband — мобильное приложение для планирования отдыха с друзьями.

Владелица комедийного лейбла и одноименного клуба StandUp v Cube Юлия Шпильман-Шумейко преодолела свою боязнь публичных выступлений и презентовала инвесторам план по масштабированию собсвтенного проекта.

— Очень интересный опыт, как раз хотели научиться формировать предложение для инвесторов. На начальном этапе у нашего проекта даже бизнес-модель не была продумана. Мы тестировали различные гипотезы, исходя из того, что срабатывало, выстраивали путь развития. До Malimon Invest Day у меня и команды не было понимания, о чем нужно говорить с инвесторами. Теперь имеем четкое представление о том, что такое питч проекта и как это выглядит.

Хоть я и волновалась, мне кажется, что выступление прошло хорошо. Вопросов и замечаний было немного, поэтому вместе с командой сделали вывод, что все с большего сделали правильно. Обменялись контактами с инвесторами и предпринимателями, будем продолжать общение.

Перед финальной питч-сессией разрядили атмосферу и помогли расслабиться участникам Malimon Invest Day резиденты клуба StandUp v Cube. В особой атмосфере мероприятия бизнес-идеи рождались даже у комиков.





— Аудитория Malimon Invest Day отличается от той, что приходит к нам в клуб на Stand Up. Здесь собрались люди с сильным желанием продать свою бизнес-идею, заработать деньги, обзавестись полезными контактами, — рассказывает стендап-комик Иван Шумейко. — Я экономный парень, решил тоже почувствовать себя предпринимателем и продать свои бизнес-идеи, которые помогут белорусам тратить в разы меньше денег. Вам одну подарю бесплатно. Я прошу подогреть замороженные креветки в кулинарии, чтобы не переплачивать на кассе за лед.

Проекты финальной питч-сессии:

SWITU — система по поиску мебели и заключения партнерских соглашений для дизайнеров; AD.Inc — веб-приложение, которое эффективно распределяет релкамный трафик из соцсетей; ARTBUY.UNO — софт, который генерирует изображения для различных площадок с помощью искусственного интеллекта.

В список проектов, которые во время питч-сессий отметили инвесторы, вошел SWITU — система по поиску мебели и заключения партнерских соглашений для дизайнеров. По мнению экспертов, идея с каталогами сегодня очень релевантна и команде нужно ее развивать.

— На моей памяти в Минске давно не проводили подобных ивентов для предпринимателей, я очень рад, что такие крутые инициативы возрождаются, — делится CMO проекта SWITU Антон Айземан. — Мы с командой пришли на Malimon Invest Day, чтобы проверить себя на русскоязычной питч-сессии, послушать, что о нашем проекте скажут местные инвесторы, которые готовы вкладывать свои деньги в стартапы, обменяться с ними контактами, пообщаться с предпринимателями, посмотреть, в сторону каких идей и технологий смотрят молодые ребята.

По словам команды, SWITU также получают положительные отзывы от европейских фондов. Многие инвесторы верят в проект и считают, что у белорусов есть все шансы собрать $180 000, на которые они претендуют.

Если у SWITU уже намечаются отличные перспективы, часть участников Malimon Invest Day еще только в поиске концепции для потенциального проекта. Как генерировать идеи, в которые будут инвестировать, на сцене StandUp v Cube рассказал владелец сети ювелирных магазинов «7 КАРАТ», DIAMANTE и «ЗОЛОТОВ» Алексей Корягин. По мнению бизнесмена, чтобы «нащупать» прибыльную идею, начинающий предприниматель должен задать себе как минимум 50 вопросов.

— Спросите себя, готовы ли вы иметь собственный бизнес и действительно жить жизнью предпринимателя. Например, у меня в компании работает управляющий, которого я считаю умнее себя. Однажды я спросил, почему он не уходит делать собственный бизнес. В ответ услышал, что человек не хочет рисковать, он уже наслаждается своей жизнью, стабильной работой, зарплатой. В первую очередь, изучите себя и поймите, что ваше, а что нет.

Как поясняет коуч учебного центра Glabis Татьяна Бузыкина-Елисеева, самопознание — один из самых актуальных запросов, с которым обращаются предприниматели.

— Поэтому для участников Malimon Invest Day мы предложили несколько коротких игр, которые помогают в течение 3-5 минут провести небольшое исследование на тему «Я и моя деятельность», «Я и мой бизнес». Определенные вопросы и алгоритмы подсвечивать цели, привычки, ограничения человека и определяют точки роста.





Даже у больших бизнесменов не все получалось с первого раза. Алексей Корягин поделился с участниками Malimon Invest Day примером из своей жизни.

— Первые два года рентабельность моего бизнеса была 2%. На тот момент у меня уже было около 15 магазинов. Я был в шоке от такого беспредела. Даже думал, что зря такие деньги в бизнес вложил — лучше бы вклад в банке открыл, и то больше пользы было.

Запомните, ваш бизнес — это ваша корова. И чтобы она давала вам молоко, вы должны каждый день массировать ей вымя. Поэтому я пошел к продавцам, начал наблюдать, задавать им вопросы, общаться с покупателями и разбираться, что не так. А потом внедрять изменения. И все заработало.

Генеральный информационный партнёр мероприятия – портал «Про бизнес».