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Российские и белорусские борцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе

05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские и белорусские борцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Такое решение приняли в Бюро объединенного мира борьбы (UWW), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) допустил российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе.



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