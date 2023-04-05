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Российские и белорусские борцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе
05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Российские и белорусские борцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Такое решение приняли в Бюро объединенного мира борьбы (UWW), сообщает
Ранее сообщалось, что Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) допустил российских и белорусских теннисистов
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Такое решение приняли в Бюро объединенного мира борьбы.
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