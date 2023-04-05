|
Александр Лукашенко прибыл в Москву
05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает «МИР 24».
Вечером он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, на которых главы государств обсудят двусторонние отношения, подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы безопасности.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России состоится в четврег. Ожидается, что главы государств рассмотрят выполнение Договора о создании Союзного государства. Документ предусматривает совместную работу по 28-ми отраслевым программам. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят решение вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером глава Беларуси проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)