Александр Лукашенко прибыл в Москву

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает «МИР 24».

Вечером он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, на которых главы государств обсудят двусторонние отношения, подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы безопасности.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России состоится в четврег. Ожидается, что главы государств рассмотрят выполнение Договора о создании Союзного государства. Документ предусматривает совместную работу по 28-ми отраслевым программам. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят решение вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.