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Александр Лукашенко прибыл в Москву

05.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко прибыл в Москву
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщает «МИР 24».

Вечером он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, на которых главы государств обсудят двусторонние отношения, подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства и вопросы безопасности.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России состоится в четврег. Ожидается, что главы государств рассмотрят выполнение Договора о создании Союзного государства. Документ предусматривает совместную работу по 28-ми отраслевым программам. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят решение вопросов дальнейшего интеграционного сотрудничества.



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Вечером глава Беларуси проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
 
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