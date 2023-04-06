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Путин и Лукашенко отметили экономические успехи Союзного государства
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Успешно преодолеть все трудности сообща.
«Очень много сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра мы это обсудим. Это касается и нашего взаимодействия на международной арене, и решения совместных вопросов обеспечения безопасности наших государств. Конечно, особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. По нашей статистике, объем товарооборота у нас за год увеличился до $45 млрд, по вашей – почти $50 млрд», – сказал Владимир Путин.
Президенты обсудили также совместные программы по импортозамещению и развитию технологий. В четверг Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом.
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