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Путин и Лукашенко отметили экономические успехи Союзного государства

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко отметили экономические успехи Союзного государства
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Успешно преодолеть все трудности сообща. Александр Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом. Сразу после прибытия он встретился Владимиром Путиным. Президенты обсудили реализацию союзных программ, сообщает «МИР 24».

«Очень много сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра мы это обсудим. Это касается и нашего взаимодействия на международной арене, и решения совместных вопросов обеспечения безопасности наших государств. Конечно, особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. По нашей статистике, объем товарооборота у нас за год увеличился до $45 млрд, по вашей – почти $50 млрд», – сказал Владимир Путин.

«Года полтора-два тому назад определили, что в рамках строительства Союзного государства нам многое предстоит сделать. Тогда мы наметили 28 союзных программ. Относительно тех высот, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, мы решили не топтаться на одном месте и делать то, что можем. 28 союзных программ почти на 80% реализованы», – отметил Александр Лукашенко.

Президенты обсудили также совместные программы по импортозамещению и развитию технологий. В четверг Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.



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Президент Беларуси прибыл в Москву с рабочим визитом.
 
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