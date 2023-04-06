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Больше 400 дворов и подворий подтоплены в Гомельской области Беларуси
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше 400 дворов и подворий подтоплены в Гомельской области Беларуси. Дороги размыты, жители отрезаны от большой земли. Страдают и другие регионы: от севера до юга. О рекордах апрельских паводках – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В поселке Ключ появилось свое море. Паводки отрезали сельчан от большой земли. Теперь на этой дороге опасно даже стоять, хотя раньше здесь ездили машины. Виновница подтоплений – небольшая река Проня в Могилевской области. Она разлилась на километры. Единственный путь к отрезанному поселку теперь лежит через лес. Но и там дождь превратил грунтовую дорогу в грязь.
Под воду ушел и весь участок Сергея Медведева. За последние месяцы он пережил уже три половодья. Пока все не высохнет – и огород не засеешь, и в баню не сходишь.
Сотрудники МЧС говорят: в регионе пик паводков уже прошел. От подтоплений все еще страдают три деревни, но ситуация под контролем. Помогают всем, чем могут.
Разбушевалась и Западная Двина в Витебской области. На некоторых участках река разлилась вдвое. Дорогу размыло, вода вплотную подобралась к жилым домам дачного поселка под Витебском. А ведь летом до берега, уверяют местные – полкилометра. Сейчас же на борьбу с приливом в ход идут мешки с песком, куски асфальта, бетонные плиты.
«Подмыть может. Обидно будет. Я смотрю весь берег, деревья лежат, все лежит», – рассказал дачник (Витебская область) Петр.
Сож в Гомельской области поднялся на 30 сантиметров за сутки. Улицу частного сектора в Гомеле стихия, по сути, отрезала от цивилизации. Случилось все стремительно.
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У многих местных есть лодки, чтобы добираться на работу, в магазин и возить детей в школу. Каждый час вода поднимается на сантиметр.
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