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Больше 400 дворов и подворий подтоплены в Гомельской области Беларуси

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше 400 дворов и подворий подтоплены в Гомельской области Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Больше 400 дворов и подворий подтоплены в Гомельской области Беларуси. Дороги размыты, жители отрезаны от большой земли. Страдают и другие регионы: от севера до юга. О рекордах апрельских паводках – корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В поселке Ключ появилось свое море. Паводки отрезали сельчан от большой земли. Теперь на этой дороге опасно даже стоять, хотя раньше здесь ездили машины. Виновница подтоплений – небольшая река Проня в Могилевской области. Она разлилась на километры. Единственный путь к отрезанному поселку теперь лежит через лес. Но и там дождь превратил грунтовую дорогу в грязь.

«У нас вот была ситуация, вот, Николай Васильевич болел, «скорая» дошла до Новой Горки, а оттуда медики шли пешком сюда. Шли, ругались, чертыхались, но шли», – рассказала жительница деревни Ключ (Могилевская область) Лидия Есенко.

Под воду ушел и весь участок Сергея Медведева. За последние месяцы он пережил уже три половодья. Пока все не высохнет – и огород не засеешь, и в баню не сходишь.

«В бане пол подняло. Потому что залито было все, весь настил, все доски, все залито. Ну, где как, по фундаменту где что трескается, не без этого. Будем ждать, пока все высохнет. К концу мая я думаю, уже будет нормально», – рассказал житель Чаусов (Могилевская область) Сергей Медведев.

Сотрудники МЧС говорят: в регионе пик паводков уже прошел. От подтоплений все еще страдают три деревни, но ситуация под контролем. Помогают всем, чем могут.

«Можем и организовать перевозку людей, мелких грузов, доставку продуктов питания. Если на нашей дороге где-то вдруг что-то случится, можем доставить и по реке», – рассказал начальник Чаусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Усанов.

Разбушевалась и Западная Двина в Витебской области. На некоторых участках река разлилась вдвое. Дорогу размыло, вода вплотную подобралась к жилым домам дачного поселка под Витебском. А ведь летом до берега, уверяют местные – полкилометра. Сейчас же на борьбу с приливом в ход идут мешки с песком, куски асфальта, бетонные плиты.

«Подмыть может. Обидно будет. Я смотрю весь берег, деревья лежат, все лежит», – рассказал дачник (Витебская область) Петр.

Сож в Гомельской области поднялся на 30 сантиметров за сутки. Улицу частного сектора в Гомеле стихия, по сути, отрезала от цивилизации. Случилось все стремительно.

«Вчера мы здесь ходили, сухо было. Весь асфальт был сухой. До магазина можно было спокойно идти. Это буквально за сутки прибыло», – рассказал житель Гомеля Александр.

У многих местных есть лодки, чтобы добираться на работу, в магазин и возить детей в школу. Каждый час вода поднимается на сантиметр. Спасатели за паводком следят с дрона. Пока непонятно, когда уровень Сожа пойдет на спад. Одна семья уже подала заявку на отселение.



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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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У многих местных есть лодки, чтобы добираться на работу, в магазин и возить детей в школу. Каждый час вода поднимается на сантиметр.
 
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