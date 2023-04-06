Банк донорских клеток для лечения онкологии появится в Беларуси

«Уже накоплен достаточно большой опыт их применения. То есть это сотни пациентов, тот же рак поджелудочной железы, пролечено уже 75 пациентов. Причем эти показатели выше, чем в ретроспективной контрольной группе», – отметил Андрей Гончаров.

После химиотерапии кровяные клетки становятся ослабленными. В итоге меньше шансов получить здоровый материал для вакцины. Банк донорских клеток решит эту проблему, но после клинических испытаний.

«Это было бы замечательной альтернативой, то есть мы могли бы брать донорские клетки, в большом количестве их получать от здорового донора и применять. Мы проводим исследования, потому что все методы, которые внедряются в клиническую практику, должны быть безопасны в первую очередь, не иметь побочных явлений, а потом уже тестируется клиническая эффективность. Я думаю, что в ближайшее время мы предоставим такую возможность для пациентов нашей страны», – сказала заведующая лабораторией института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Наталья Антоневич.

Сегодня в институте работают над следующим этапом клеточной терапии – комбинацией сразу несколько вариантов воздействия на рак. В планах – атаковать опухоль одновременно и дендритными, и киллерными клетками.