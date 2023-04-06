Источник материала: ProBusiness



Денис Яценко. Фото предоставлены героем статьи.

Все началось с поиска подходящего способа изучения английского. А в результате родилось приложение для практики разговорного английского языка Govar . Его основатель Денис Яценко уверен, что благодаря этому сервису возможно достаточно быстро улучшить свои разговорные навыки языка и завести друзей в разных странах. О том, как и зачем появился проект, читайте в статье «Про бизнес».

Искал клуб английского — придумал свой

— Я хотел найти простой способ практиковать английский. Решил начать с практики в офлайне. Посетил нескольких разговорных клубов и выявил у них несколько проблем: группы собираются по расписанию, но если прийти не получается, нужно ждать еще неделю.

Изучил вопрос и осознал масштаб проблемы. Оказывается, только около 10% изучающих английский могут на нем разговаривать. Подумал: возможно, есть решения онлайн? Стал искать приложения и обнаружил, что все сервисы делятся на несколько категорий:

Групповые занятия, маскирующиеся под разговорный клуб. За час б о льшую часть времени говорит преподаватель, в итоге практики получается не очень много.

За час б льшую часть времени говорит преподаватель, в итоге практики получается не очень много. Формат чат-рулетки. Это работает так: нажимаешь кнопку и тебя соединяет с другим случайным пользователем. Но часто я подключался, появлялся мужчина турецкой внешности, ему не нравилось, что я не девушка, и он выходил. Так повторялось неоднократно, на этом мое использование этого сервиса закончилось.

Это работает так: нажимаешь кнопку и тебя соединяет с другим случайным пользователем. Но часто я подключался, появлялся мужчина турецкой внешности, ему не нравилось, что я не девушка, и он выходил. Так повторялось неоднократно, на этом мое использование этого сервиса закончилось. Взаимопомощь в изучении языков. Например, я говорю по-русски, изучая английский, а какой-нибудь американец учит русский. И мы друг другу помогаем, то есть половину времени будет уходить на то, чтобы учить своему языку. Плюс, конкуренция за таких носителей довольно жесткая.





Подумалось, что я мог бы попробовать перенести все преимущества офлайн формата, когда собирается группа и общается между собой, в онлайн.

Мне говорили: «Ты лезешь в красный океан с жесточайшей конкуренцией!». Но мы не конкуренты Skyeng и Duolingo, мы дополнение к ним. Другие — это своего рода «школы вождения», а мы — «безопасная дорога».

Когда я решил, что буду делать свое приложение, в январе 2022 года обратился в стартап-инкубатор Zborka Labs и устроился в их программу. Там я изучил основы того, как делаются стартапы. Параллельно делали каст-дев: изучали аудиторию, рынок, конкурентов. В апреле мы провели первую встречу клуба, и через 2 дня поучаствовали в демо-дне Zborka Labs.

«Пока команда работает на энтузиазме»

В команду я позвал друга фронтенд-разработчика, и вместе мы создали MVP (минимальный жизнеспособный продукт) на чат-боте в Телеграм c применением видеосервиса. Так мы проверили, что людям нравится формат, а средняя продолжительность встреч постоянно увеличивается. Поняли, что готовы расти за пределы русскоязычного пространства (как оказалось, в большинстве стран Телеграмом практически не пользуются), и стали разрабатывать приложение.





Сейчас наша команда составляет 8 человек и может решить все задачи и проблемы, которые у нас есть или могут появиться.

Пока команда работает на энтузиазме, на вере в проект и в друг друга. Конечно, у нас есть предварительные договоренности о том, что будет дальше.

Почему Govar?

Начали проект с пилотным названием iSpeak, но оно было банальным — таких «айспиков» много, их даже в Беларуси несколько. По этому названию наши пользователи, скорее всего, находили бы другие приложения и сервисы. Поэтому сперва мы составили список из названий, состоящих их вариаций слов «talk», «speak».

Потом пришла идея, что можно взять белорусское слово и транслитерировать его на английский, возможно чуть изменить. Так у нас получилось 10 названий. Мы провели голосование среди команды и среди первых 350 пользователей. По результатам первое место взял Govar.

Мы проверили, чтобы это имя не было занято, а чтобы исключить неправильное прочтение среди иностранцев, попросили прочитать название несколько англоязычных людей.

«Людям будет не о чем говорить!»

Сначала созвоны были 3 раза в неделю, постепенно расширились до 5, а к началу лета 2022 года дошли до 7 дней. Со стороны пользователя работа в приложении выглядит так: заходишь, выбираешь встречу и уровень английского, попадаешь в групповой видеозвонок. Если человек не знает своего уровня, то может пройти тест.

Когда мы запустились, одним из главных возражений было: «Без ведущего и без заданной темы людям будет не о чем говорить!». Но уже через месяц это возражение рассыпалось.





К тому же мы реализовали кнопку, при нажатии на которую выскакивает случайный вопрос. После этого продолжительность звонков стала расти: со 100 до 240 минут на сегодняшний день. Постепенно мы добавили 250 вопросов, постоянно придумываем новые. Например: «Преимущества и недостатки онлайн-образования», «В каких странах вы были и какие больше всего понравились?», «Самое популярное блюдо в вашей стране?».

Начало звонка — с 19:30 и до последнего пользователя. Мы делим всех на комнаты по 3−4 человека. Если смотреть на заходы, то их в среднем 80 в день. Среднее время звонка от первого до последнего посетителя составляет около 4,5 часов. Максимальное было в феврале 2023 года — более 6 часов. Популярные вопросы для обсуждения — путешествия, культура, IT, жизнь в разных странах.

Целевая аудитория

Пользователи приложения в основном из Беларуси, Украины, России, Казахстана, Узбекистана, есть регистрации из других стран. Появляются посетители из тех европейских стран, куда переезжали наши соотечественники (Польша, Литва, Грузия, Черногория). Всего пользователи из более чем 100 стран. Средний возраст — 23−35 лет, мужчин и женщин почти поровну. Число зарегистрированных пользователей растет в среднем на 1% в день. И все это без рекламы, исключительно органический рост.





Основной сегмент, на который планируем масштабироваться — айтишники. Способность свободно говорить по-английски сильно повышает шансы на трудоустройство. Также наши пользователи — люди, изучающие английский, клиенты школ и репетиторов.

Для IT-компаний у нас есть и корпоративное предложение с пакетами премиум-тарифов для сотрудников. А для школ и курсов английского — возможность дать безлимитную практику ученикам, ускорить их прогресс и возможность выделиться на фоне других школ-конкурентов.

Платный тариф мы запустили в сентябре, он дает дополнительные функции: словарь, отсутствие ограничений по времени и количеству заходов, общение с native speakers, возможность сменить комнату. Его можно попробовать бесплатно на 14 дней. После триала можно вернуться к бесплатной версии, в которой доступен основной функционал.

Откуда о нас узнают

Можно выделить 3 основных направления нашего продвижения:

сарафанное радио: люди делятся со своими друзьями и знакомыми;

поиск в App Store и Google play;

выступления.

Я уже питчил наш проект на крупных мероприятиях 6 раз. Последний — буквально на днях. Это был Invest Day от Malimon . От таких мероприятий обычно не жду сразу получения денег, это, скорее, способ найти новые знакомства и наладить контакт с инвесторами.



Денис Яценко со Светланой Кривицкой, UX/UI дизайнером Govar.

Сперва немного волновался, но к началу питча появился боевой настрой и все прошло четко. Получил не самые простые вопросы от жюри, но это не стало проблемой, ответы практически на любые вопросы у меня уже есть. Призовые места не раздавались, но партнер ActiveCloud отметил нас в лучшую сторону. После питча ко мне подошел один из зрителей, он задавал практически каждому проекту сложные вопросы. Сказал, что только к Govar у него вопросов не возникло:)

Что дает Govar?

У нас есть несколько преимуществ. Мы даем:

Неограниченную разговорную практику.

Нахождение друзей в других регионах. Например, человек из Варшавы заходит и спрашивает меня: «Денис, ты не встречал Джасура из Узбекистана, давно его не видел?».

Например, человек из Варшавы заходит и спрашивает меня: «Денис, ты не встречал Джасура из Узбекистана, давно его не видел?». Развеивание стереотипов. Некоторые думают, что за границей к ним будет предвзятое отношение. Но после общения с иностранцами понимают, что это вовсе не так.





Например, парень из Уфы пришел к нам с целью прокачать английский и устроиться в западную компанию. Он занимался у нас неполные 2 месяца, после чего прошел 20 собеседований, получил 5 офферов и теперь работает в Телеграм. Тогда мы только изучали спрос, и этот кейс придал энергии всей нашей команде. В январе он приезжал в Беларусь и мы познакомились в реальности.

Что планируем в будущем

Мы планируем добавить в приложение несколько функций, которые должны повысить конверсию в платного пользователя, комфорт для людей и улучшить экономику стартапа:

Доведем время работы до круглосуточного, чтобы пользователь мог зайти в звонок в любое время (даже если у него свободны всего 10 минут) и попрактиковаться говорить на английском с людьми из других стран.





Звонки с возможностью выбрать тему. Как сейчас пользователь выбирает уровень, так можно будет выбрать тему, например: «стоматология», «маркетинг», «серфинг». По итогу они будут попадать в звонок, в котором будут говорить по-английски на ту тему, которой человек увлекается, или в которой работает. Уже проводим литературный клуб с поэтом из Англии каждое воскресенье, изучили интересы пользователей и в ближайшее время начнем реализацию.

Как сейчас пользователь выбирает уровень, так можно будет выбрать тему, например: «стоматология», «маркетинг», «серфинг». По итогу они будут попадать в звонок, в котором будут говорить по-английски на ту тему, которой человек увлекается, или в которой работает. Уже проводим литературный клуб с поэтом из Англии каждое воскресенье, изучили интересы пользователей и в ближайшее время начнем реализацию. Обратная связь с использованием искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы приложение после встречи присылало разбор в стиле «Тут ты совершил такие-то ошибки, правильно будет так». Уже работаем в этом направлении .

Мы хотим, чтобы приложение после встречи присылало разбор в стиле «Тут ты совершил такие-то ошибки, правильно будет так». Уже работаем в этом направлении Добавим тренажер для изучения и повторения слов. Встроенный словарь активно используется во время встреч. Нужно их закреплять, чтобы они вошли в активный словарный запас.

Встроенный словарь активно используется во время встреч. Нужно их закреплять, чтобы они вошли в активный словарный запас. Дадим возможность общения напрямую с интересными людьми. Часто бывает, что встречаешь кого-то интересного, но пока возможности общаться «один на один» нет. Мы сделаем возможность добавлять пользователей в друзья и переписываться напрямую.

Часто бывает, что встречаешь кого-то интересного, но пока возможности общаться «один на один» нет. Мы сделаем возможность добавлять пользователей в друзья и переписываться напрямую. Внедрим другие языки. Основной функционал мы тестируем на английском, потому что он самый распространенный и на нем говорят люди из разных часовых поясов. Постепенно будем добавлять другие языки. Самыми приоритетными направлением в финансовом плане выглядят испанский и португальский языки, с ними можно выходить на американский рынок. Возможно, будет и китайский, но не все сразу.





Монетизация и инвестиции

У нас 3 направления монетизации:

Платные тарифы, расширяющие функционал. Конверсия значительно увеличивается с каждой новой версией приложения.

Корпоративные пакеты для компаний и языковых школ.

Реклама внутри приложения. В будущем хотим сделать свой рекламный кабинет.

Сейчас мы активно ищем $ 300 000 инвестиций. У нас есть крутое преимущество — для выхода на другие рынки нам не нужно переводить сайт и приложение на другие языки и нанимать дополнительный персонал, достаточно просто запустить рекламу. Нас выделяет перед конкурентами то, что от желания поговорить до начала разговора у пользователя будет проходить 30 секунд. У конкурентов это время значительно больше. По нашей unit-экономике вложения в рекламу возвращаются за 3 месяца, на четвертый мы начинаем зарабатывать.



