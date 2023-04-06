«За 2 недели продажи выросли на 30%». Как уникальный бизнес прокачал маркетинг благодаря сервису таргетированных SMS-рассылок

Источник материала: ProBusiness



Сергей Христофоров. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Растущий бизнес обычно делает ставку на маркетинг, стараясь привлечь как можно больше новых клиентов. Чтобы о компании и ее продукте узнали, все средства хороши, особенно, если они точно попадают в целевую аудиторию. «Про бизнес» пообщался с Сергеем Христофоровым, основателем компании «Домашний кулинар», которая занимается производством теста для быстрого приготовления пельменей и других продуктов. Узнали, как сервис таргетированных SMS-рассылок от МТС помог бизнесу за две недели нарастить продажи на 30%.

«На запуск компании потратили $2 млн»

«Домашний кулинар» — это единственное в стране предприятие, где производят тесто для быстрого приготовления пельменей, вареников и других продуктов в домашних условиях. Компания вышла на рынок недавно — в ноябре 2022 года. Но ее продукция уже стала востребованной у крупных и малых ретейлеров в Беларуси и за рубежом.



Сергей Христофоров. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Идея создать производство тестовых заготовок появилась два года назад. Жена как-то раз пожаловалась, что пельмени не хочется делать из-за трудностей с приготовлением теста. Я увидел эту проблему, посмотрел, как ее решают на белорусском рынке.

Оказалось, что ниша свободна и никто не делает такого продукта. Тогда решил действовать и начал процесс запуска производства. Собрал вокруг себя крутую команду технологов. Вместе нашли и отремонтировали бывшее здание школы под Смолевичами, закупили дорогое импортное оборудование, адаптировав его под свои нужды.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

На все потратили примерно 2 миллиона долларов. Самой сложной задачей стало соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм — на согласование ушло примерно около года.

В итоге у нас получилось создать современное предприятие с высокой степенью автоматизации. Сейчас здесь работают 23 человека, в перспективе планируем выйти на штат из 70 человек.



Сергей Христофоров. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Мы делаем упор на качество продукции. Вкус нашего теста ничем не уступает домашним рецептам. Чтобы этого добиться, закупаем лучшее зерно с юга России, потому что для выращивания в Беларуси нет подходящих климатических условий. Кроме того, мы постоянно расширяем ассортимент: начинали с теста для пельменей, теперь есть вареники, хинкали, чебуреки, манты и лазанья. Скоро запустим линейку лапши, в планах — выпечка булочек с последующей заморозкой. Они очень быстро готовятся, поэтому сейчас популярны в Западной Европе.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Не просто быстрая готовка, а досуг для всей семьи»

— Конечно, для роста нужны продажи. И нам важно, чтобы о нас и нашем продукте знало больше людей. Причем рассказывать о себе нужно не только рядовым покупателям, но и представителям ретейла в первую очередь. Ведь именно с полок (а вернее холодильников) магазинов наша продукция попадает на кухни к людям.

Основная задача в маркетинге — публично донести до покупателя ценность продукта. Наше тесто — гарантия качества, потому что мы используем только натуральные ингредиенты. Рецепт очень простой: мука, соль, яйца и подсолнечное масло. Особое внимание уделяется процессу приготовления, так как правильная влажность муки или точное время замешивания тоже сильно влияют на качество. В итоге у нас получается тесто, которое ничем не уступает домашнему, но экономит много времени при приготовлении пельменей или других продуктов. Кстати, кроме скорости готовки и приятного вкуса, мы предлагаем нечто большее: крутой досуг для всей семьи. Ведь совместная лепка пельменей — очень веселое занятие, можно устраивать целые соревнования.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Сейчас наша компания стремится расширить дневной рацион питания и создать у людей новые вкусовые привычки. Но, к сожалению, пока потенциальные покупатели слабо информированы о нашем продукте. А даже если что-то слышали, то не знают, где это купить.

Чтобы исправить ситуацию, сначала мы использовали сарафанное радио в качестве основного маркетингового инструмента. Позже появились в кулинарном шоу на телевидении, завели свой аккаунт в Instagram, но не делали вложений в его продвижение. А затем узнали о новой услуге от МТС — «Таргетированная SMS в сети оператора».



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

«Показ клиенту из целевого сегмента нам обошелся всего в 90 копеек»



Сергей Христофоров. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Недавно с нами связались представители компании МТС и предложили опробовать их маркетинговые инструменты. Если честно, был сильно удивлен уровню клиентоориентированности сотрудников и скорости сервиса. Считаю, что в компании отлично понимают потребности бизнеса, поэтому нам очень быстро удалось найти общий язык. Для меня этот оператор однозначно стал номером один на белорусском рынке.

На запуск, включая переговоры, ушло всего два дня: сначала специалисты МТС помогли настроить связь на предприятии, а позже запустили сервис таргетированной SMS-рассылки на нашу целевую аудиторию.

В качестве тестовой локации решили выбрать Могилев. Там мы указали магазины, где продается наша продукция, а специалисты МТС на основе местоположения своих базовых станций сделали выборку из абонентов, которые могут оказаться в нужном для нас месте. Кроме того, в параметрах отбора мы задали нужные социально-демографические признаки, например, возраст и пол.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Мы сделали рассылку SMS на 10 тысяч человек — отправляли сообщение из 70 символов. В нем максимально емко указали, что в таком-то магазине появился новый товар за небольшую цену. Получается, что один показ клиенту из целевого сегмента целевой аудитории нам обошелся всего в 90 копеек.

«Таргетированная SMS в сети оператора» — сервис, который позволяет показывать информацию о продуктах или услугах наиболее заинтересованной аудитории. Это удачное решение для информирования и привлечения новых клиентов.

— Спустя две недели после запуска мы получили отчет о продажах нашего продукта в торговых сетях Могилева: продажи выросли на 30%. По-моему, цифра говорит сама за себя — результат впечатляющий. А вложения при этом вполне приемлемые для развивающегося бизнеса. Я очень доволен сервисом МТС, поэтому буду им пользоваться в будущем.

Как таргетированная SMS-рассылка может быть полезна бизнесу?



Андрей Павлюковец

Руководитель группы по привлечению ключевых клиентов г. Минска и Минской области

— «Таргетированная SMS в сети оператора» — это уникальный маркетинговый инструмент, который позволяет нашим клиентам информировать целевую аудиторию о своем продукте. Это решение поможет бизнесу увеличить продажи и повысить узнаваемость бренда.

Инструмент таргетированных SMS-рассылок может быть полезен самым разным клиентам: от малого бизнеса до больших компаний. Значимый плюс — большой охват. Хороший результат показывают рассылки как в B2C, так и B2B сегменте. Наиболее релевантными направлениями, где таргетированные SMS-рассылки могут применяться, являются компании в сфере финансов, страхования, услуг, торговли, доставки еды, HoReCa и др.

Самое главное преимущество сервиса таргетированных SMS-рассылок от МТС — это предоставление услуги «под ключ». Подбор базы и сама рассылка осуществляются силами нашей компании.

Также из важных аспектов следует отметить:

экономию маркетингового бюджета: показ осуществляется только тем, кому продукт может быть интересен;

охват новой аудитории с возможностью исключения из рассылки существующих клиентов или недавно получавших таргетированную рассылку;

оптимальный график рассылки для равномерной нагрузки на сеть продаж и колл-центра.

В рассылке используются SMS с уникальным альфа-именем клиента. С заказчиком согласовываются критерии выборки (пол, возраст и т.п.) и ее объем. Сообщение направляется напрямую пользователю, который попал под данные критерии.

Минимальный объем таргетированной SMS-рассылки в МТС — 5000 абонентских номеров. Срок подготовки выборки — от двух рабочих дней. Стоимость услуги — от 780 рублей с учетом НДС. Максимальный объем ограничен только количеством абонентов — любой охват компания со своей стороны готова обеспечить.

Мы видим, что клиенты очень заинтересованы в новом продукте. Есть положительные отклики и обратная связь, которая формирует у нас зоны роста и интерес к развитию.