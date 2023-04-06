Первая леди Зимбабве посетила больницы Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От реанимационной помощи до детского питания. Возможности белорусской медицины смогут использовать врачи в Африке. В Минск с официальным визитом прилетела первая леди Зимбабве, сообщает «МИР 24».

Супруга Эммерсона Мнангагвы посетила Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Там выхаживают младенцев, рожденных раньше срока, со всей страны. Реанимационное отделение оснащено современным оборудованием. Оно позволяет спасать жизни даже в самых тяжелых случаях. Этот опыт африканская гостья надеется применять на своем континенте.

«Зимбабве – развивающаяся страна. У нас пока нет доступа к такому медицинскому оборудованию и услугам. Нужно решать массу проблем в области здравоохранения. Наши отношения в этой сфере, совместные проекты позволят предоставить нашему населению уход необходимого уровня», – сказала первая леди Зимбабве Оксилия Мнангагва.

«Всегда решает вопрос команда. От доктора до медсестры и всех технологов, специалистов, инженеров, которые обеспечивают процесс, который мы сегодня демонстрируем», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Позже белорусские медики отправятся в Зимбабве. Для африканских коллег они проведут тренинги и семинары, научат их работать на современном оборудовании.