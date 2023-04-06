ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Первая леди Зимбабве посетила больницы Беларуси

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первая леди Зимбабве посетила больницы Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

От реанимационной помощи до детского питания. Возможности белорусской медицины смогут использовать врачи в Африке. В Минск с официальным визитом прилетела первая леди Зимбабве, сообщает «МИР 24».

Супруга Эммерсона Мнангагвы посетила Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Там выхаживают младенцев, рожденных раньше срока, со всей страны. Реанимационное отделение оснащено современным оборудованием. Оно позволяет спасать жизни даже в самых тяжелых случаях. Этот опыт африканская гостья надеется применять на своем континенте.

«Зимбабве – развивающаяся страна. У нас пока нет доступа к такому медицинскому оборудованию и услугам. Нужно решать массу проблем в области здравоохранения. Наши отношения в этой сфере, совместные проекты позволят предоставить нашему населению уход необходимого уровня», – сказала первая леди Зимбабве Оксилия Мнангагва.

«Всегда решает вопрос команда. От доктора до медсестры и всех технологов, специалистов, инженеров, которые обеспечивают процесс, который мы сегодня демонстрируем», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Позже белорусские медики отправятся в Зимбабве. Для африканских коллег они проведут тренинги и семинары, научат их работать на современном оборудовании.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позже белорусские медики отправятся в Зимбабве и проведут для африканских коллег тренинги и семинары.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 2 недели продажи выросли на 30%». Как уникальный бизнес прокачал маркетинг благодаря сервису таргетированных SMS-рассылок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2023
Mir24.TV Belarus
06.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика