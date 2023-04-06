|
Первая леди Зимбабве посетила больницы Беларуси
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От реанимационной помощи до детского питания.
Супруга Эммерсона Мнангагвы посетила Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя». Там выхаживают младенцев, рожденных раньше срока, со всей страны. Реанимационное отделение оснащено современным оборудованием. Оно позволяет спасать жизни даже в самых тяжелых случаях. Этот опыт африканская гостья надеется применять на своем континенте.
«Всегда решает вопрос команда. От доктора до медсестры и всех технологов, специалистов, инженеров, которые обеспечивают процесс, который мы сегодня демонстрируем», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.
Позже белорусские медики отправятся в Зимбабве. Для африканских коллег они проведут тренинги и семинары, научат их работать на современном оборудовании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позже белорусские медики отправятся в Зимбабве и проведут для африканских коллег тренинги и семинары.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)