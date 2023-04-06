Погода в СНГ: в Алматы зацвел урюк, в Бишкеке – сакура

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солнечно, без осадков и плюс 13 градусов будет в четверг в Москве. Жители некоторых стран Содружества уже наслаждаются цветением плодовых деревьев, передают корреспонденты «МИР 24».

Штормовое предупреждение сегодня объявлено в нескольких областях Казахстана. Дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Шымкенте, Туркестане и Жамбылской области. В Алматы днем облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Начало апреля – традиционное время цветения урюка в мегаполисе. Полюбоваться деревьями в бело-розовых оттенках можно в парках, аллеях и дворах. Алматинцы делают фотографии и выкладывают в соцсети. Время цветения плодовых в городе длится несколько недель: после урюка придет время вишни, затем яблонь.

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