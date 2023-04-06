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Погода в СНГ: в Алматы зацвел урюк, в Бишкеке – сакура

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Алматы зацвел урюк, в Бишкеке – сакура
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солнечно, без осадков и плюс 13 градусов будет в четверг в Москве. Жители некоторых стран Содружества уже наслаждаются цветением плодовых деревьев, передают корреспонденты «МИР 24».

Штормовое предупреждение сегодня объявлено в нескольких областях Казахстана. Дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Шымкенте, Туркестане и Жамбылской области. В Алматы днем облачно с прояснениями и плюс 15 градусов. Начало апреля – традиционное время цветения урюка в мегаполисе. Полюбоваться деревьями в бело-розовых оттенках можно в парках, аллеях и дворах. Алматинцы делают фотографии и выкладывают в соцсети. Время цветения плодовых в городе длится несколько недель: после урюка придет время вишни, затем яблонь.

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Сегодня жителям столицы Кыргызстана при выходе на улицу пригодится зонт: в столице пасмурно, плюс 10, а после обеда ожидается дождь. По республике объявлено штормовое предупреждение, в горных районах ливневые дожди со снегом. Несмотря на неустойчивую погоду, в Бишкеке расцвела сакура. Два саженца японской вишни посадили экспериментальным методом больше пяти лет назад в центре столицы. Растение хорошо прижилось и каждую весну радует бишекечан своими розовыми цветами. Полюбоваться восточной красавицей можно всего неделю.

На юго-востоке Беларуси порывы ветра достигают 18 метров в секунду. Объявлен «желтый» уровень опасности. Хотя температура уже весенняя: плюс 12. В Минске тоже потеплело: воздух прогреется до 10 градусов. В Беловежской пуще завершен учет зубров. Пересчитывают зверей в холодное время года, когда они образовывают стадо на открытой местности. Специалисты используют оптические средства и квадрокоптеры. В Национальном парке живут 730 зубров. Это на 27 особей больше, чем в прошлом году.



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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
 
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