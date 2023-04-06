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Лукашенко: Россия и Беларусь реализуют 60 научно-технических программ
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь реализуют 60 научно-технических программ, которые помогут в импортозамещении в различных отраслях, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. В четверг он выступил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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Они должны помочь в импортозамещении в различных отраслях.
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