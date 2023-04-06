Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете

Источник материала: ProBusiness

Компания AMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения более 500 наименований лекарств за период январь — декабрь 2022 года. В анализе примут участие девять категорий фармацевтических препаратов.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических препаратов в интернете и объявлены фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности лекарственных препаратов.



Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

Методология исследования

В выборку будут включены безрецептурные препараты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чьи препараты обладают наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

В рамках исследования будут проанализированы:

3 поисковые системы;

поисковые системы; 9 категорий препаратов;

категорий препаратов; 517 наименований препаратов.

Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические препараты в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.





Частота запросов показывает, насколько популярен препарат в поисковой системе, то есть сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.





В анализе приняли участие следующие категории препаратов:

лекарства от простуды и гриппа;

лекарства при кашле;

лекарства от аллергии;

лекарства от изжоги;

лекарства при заболеваниях глаз, век;

витамины;

лекарства для горла;

лекарства для носа;

лекарства для лечения и профилактики варикоза.

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь .

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