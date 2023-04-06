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Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете
06.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Компания AMDG объявила о проведении ежегодного
В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических препаратов в интернете и объявлены фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.
О PDA
Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности лекарственных препаратов.
Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.
Методология исследования
В выборку будут включены безрецептурные препараты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чьи препараты обладают наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.
В рамках исследования будут проанализированы:
Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические препараты в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.
Частота запросов показывает, насколько популярен препарат в поисковой системе, то есть сколько пользователей искали этот препарат.
Период исследования: январь — декабрь 2022 года.
В анализе приняли участие следующие категории препаратов:
Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.
Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно
Про бизнес выступает информационным партнером.
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КомпанияAMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения...
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