ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете

06.04.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете

Компания AMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения более 500 наименований лекарств за период январь — декабрь 2022 года. В анализе примут участие девять категорий фармацевтических препаратов.

В рамках исследования будет составлен рейтинг популярности фармацевтических препаратов в интернете и объявлены фармкомпании с самым высоким уровнем цифровой эффективности. Церемония награждения победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности лекарственных препаратов.
 

Цель Pharma Digital Awards — проанализировать эффективность использования digital-инструментов в фарминдустрии и оценить конкурентоспособность производителей на белорусском фармацевтическом рынке.

Методология исследования

В выборку будут включены безрецептурные препараты, которые пользуются спросом среди пользователей поисковых систем. Производители, чьи препараты обладают наивысшим уровнем популярности в интернете, будут награждены за достижение значимых результатов в маркетинге и построение успешных digital-стратегий.

В рамках исследования будут проанализированы:

  • 3 поисковые системы;
  • 9 категорий препаратов;
  • 517 наименований препаратов.

Методология исследования предполагает анализ спроса на фармацевтические препараты в разрезе трех систем: Google, Яндекс и 103.by.

Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете

Частота запросов показывает, насколько популярен препарат в поисковой системе, то есть сколько пользователей искали этот препарат.

Период исследования: январь — декабрь 2022 года.

Digital-агентство AMDG проведет ежегодное исследование популярности фармпрепаратов в Байнете

В анализе приняли участие следующие категории препаратов:

  • лекарства от простуды и гриппа;
  • лекарства при кашле;
  • лекарства от аллергии;
  • лекарства от изжоги;
  • лекарства при заболеваниях глаз, век;
  • витамины;
  • лекарства для горла;
  • лекарства для носа;
  • лекарства для лечения и профилактики варикоза.

Награждение победителей Pharma Digital Awards состоится 21 апреля 2023 года.

Подробнее ознакомиться с методологией исследования можно здесь.

Про бизнес выступает информационным партнером.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КомпанияAMDG объявила о проведении ежегодного исследования популярности лекарственных препаратов в интернете. Специалисты оценят эффективность digital-продвижения...
 
Новости дня
Новости разные
 
От продовольствия до машиностроения: как Россия и Беларусь сотрудничают и помогают друг другу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2023
Mir24.TV Belarus
06.04.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика