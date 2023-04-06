|
Лукашенко: Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства за 27 лет выросли в 4,5 раза
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства России и Беларуси выросли в 4,5 раза за 27 лет, заявил белорусский президент
По словам Лукашенко, ключевое направление в двусторонних отношениях –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко: Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства за 27 лет выросли в 4,5 раза
В четверг президент Беларуси выступил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)