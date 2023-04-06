Лукашенко: Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства за 27 лет выросли в 4,5 раза

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства России и Беларуси выросли в 4,5 раза за 27 лет, заявил белорусский президент

Александр Лукашенко. В четверг он выступил на заседании Высшего

госсовета Союзного государства.

«За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза», – цитирует главу государства БЕЛТА .

По словам Лукашенко, ключевое направление в двусторонних отношениях –

производственная кооперация. Кооперационные связи поддерживают более

восьми тысяч предприятий двух государств, благодаря этому удалось создать сотни тысяч рабочих мест.