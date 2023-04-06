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Лукашенко: Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства за 27 лет выросли в 4,5 раза

06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стоимостные объемы товарооборота в рамках Союзного государства России и Беларуси выросли в 4,5 раза за 27 лет, заявил белорусский президент
Александр Лукашенко. В четверг он выступил на заседании Высшего
госсовета Союзного государства.

«За прошедшие 27 лет стоимостные объемы товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза», – цитирует главу государства БЕЛТА.

По словам Лукашенко, ключевое направление в двусторонних отношениях –
производственная кооперация. Кооперационные связи поддерживают более
восьми тысяч предприятий двух государств, благодаря этому удалось создать сотни тысяч рабочих мест.



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В четверг президент Беларуси выступил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
 
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