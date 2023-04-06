Итоги 28 программ подведут в Кремле на заседании Высшего госсовета Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

28 программ, совместная макроэкономическая политика, общая работа над налоговым и таможенным законодательством. В Большом Кремлевском дворце состоится заседание Высшего совета Союзного государства, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Анна Бажайкина.

Повестку заседания наметили еще в середине марта. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ее по телефону. Главное сегодня – обсудить и подвести итоги по 28 союзным программам, которые утвердили два года назад, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного Государства.

Эти 28 программ направлены на сближение и углубление интеграции . Они касаются и макроэкономики, и налогового законодательства, и создания единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Часть уже реализована, отметил накануне Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

«Года полтора-два тому назад определили, что в рамках строительства Союзного государства нам многое предстоит сделать. Тогда мы наметили 28 союзных программ. Относительно тех высот, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас, тогда по вашему предложению, мы решили не топтаться на одном месте и делать то, что можем. 28 союзных программ почти на 80% реализованы», – сказал Александр Лукашенко.

Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, и рост товарооборота, несмотря на санкции.

«Конечно, особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики. По нашей статистике, объем товарооборота у нас за год увеличился до $45 млрд, по вашей – почти $50 млрд», – отметил Владимир Путин.

Александр Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом. Три недели назад с государственным визитом Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин . Тогда лидеры стран отметили, что уже в этом году объем торговли между Россией и Китаем составит 200 миллиардов долларов. Причем большая часть взаиморасчетов проходит в рублях и юанях.

Сегодня союзные вопросы президенты обсудят вместе с членами правительств и парламентов Беларуси и России. Планируется, что затронут они еще одну ключевую тему заседания – это разработка концепции безопасности Союзного государства.