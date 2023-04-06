|
Итоги 28 программ подведут в Кремле на заседании Высшего госсовета Союзного государства
06.04.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
28 программ, совместная макроэкономическая политика, общая работа над налоговым и таможенным законодательством. В Большом Кремлевском дворце состоится заседание Высшего совета Союзного государства, сообщает политический обозреватель «МИР 24» Анна Бажайкина.
Повестку заседания наметили еще в середине марта. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ее по телефону. Главное сегодня – обсудить и подвести итоги по 28 союзным программам, которые утвердили два года назад, на прошлом заседании Высшего госсовета Союзного Государства.
Эти 28 программ направлены на
Российский президент отметил успешную работу по всем направлениям, в том числе по взаимодействию на международной арене, и рост товарооборота, несмотря на санкции.
Александр Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом. Три недели назад с государственным визитом Москву
Сегодня союзные вопросы президенты обсудят вместе с членами правительств и парламентов Беларуси и России. Планируется, что затронут они еще одну ключевую тему заседания – это разработка концепции безопасности Союзного государства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программы касаются макроэкономики, налогового законодательства, единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Часть проектов уже реализована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)